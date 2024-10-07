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舊石破派短報政治獻金 日相石破稱是行政疏失

中央社／ 東京7日綜合外電報導

日本首相石破茂曾經率領的自民黨內派閥「水月會」（舊石破派）本月稍早被日媒爆出疑似未依法刊載政治獻金。石破茂今天就此表示，「這是行政上的疏失，將嚴肅看待此事」。

「朝日新聞」報導，日本政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）規定，單次政治獻金募款餐會如果從單一個人或法人等收到逾20萬日圓捐款，必須在政治獻金收支報告書刊載捐款方姓名及住址。

「朝日新聞」本月4日報導，石破茂曾任代表的舊石破派2019年至2021年舉辦的政治獻金募款餐會，疑似未依規定把合計80萬日圓的政治獻金，刊載在政治獻金收支報告書的收入部分。

日本放送協會（NHK）報導，石破茂今天在首相官邸受訪時就此解釋，舊石破派的事務局確認時發生疏失，因此刊載錯誤。石破茂也說明，「是細目出現錯誤，收入總額無誤」，將訂正政治獻金收支報告書。

石破茂被問及曾經率領的派閥發生這種事情，要如何負起政治責任時表示，「希望日後避免再度發生行政上的錯誤」。

政治獻金 日本 石破茂

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