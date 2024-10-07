忙著打仗忘了人質？以哈戰周年前夕內唐亞胡罕見商討停火「新想法」

以色列總理內唐亞胡6日晚間，以哈戰爭周年前夕，罕見召開安全會議商討打破加薩停火僵局的「新想法」；以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）6日聲明感嘆哈瑪斯突襲以後「生活停頓」，國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）則承諾深刻檢討。

以色列新消息報（Yedioth Ahronoth）報導，內唐亞胡睽違1個月罕見召集安全官員與人質協調員赫許等，針對突破停火協議僵局的「新想法」。安全官員在會中提出內唐亞胡曾公開的情報，顯示哈瑪斯劫持的101名人質中，約有一半倖存，但是情況非常危急。

知情人士補充，當局已經1個月沒有進行解救人質討論，6日晚間會議是近期首次。他們暗示，內唐亞胡此舉是為了「履行義務」，以防被批評忽視人質。

知情人士還表示，關於以哈無法達成協議，以色列和美國稱原因是不清楚哈馬斯領袖辛瓦下落，這說法並不準確，因為美以兩國仍可與哈瑪斯在海外的高層人物接洽。1名消息人士說，「大家感覺人質不再是優先任務，深受地區戰爭的恐懼籠罩」。

以色列時報報導，總統赫佐格6日發表感人聲明，描述一年過去，以色列人民都還「活在痛苦中」，「生活停頓」之外，更見證敵軍「凶殘暴行」；他宣布對遇襲邊境進行為期3日視察。

與此同時，哈勒維表示，大屠殺一周年不僅是紀念日，也是需要「深刻反省的日子」。他說，認清失敗、汲取教訓，同時審視那些已經存在和尚未來臨的挑戰。