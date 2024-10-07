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浦英雄出席世界主教會議 代表台灣與教宗共禱和平

中央社／ 羅馬7日專電

教宗方濟各昨天主持玫瑰經祈禱儀式，為「岌岌可危的世界」祈求和平。到梵蒂岡參加「世界主教會議」的嘉義教區主教浦英雄出席儀式，代表台灣與來自全球的數百位主教共同祈求世界和平。

巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）恐怖襲擊以色列事件今天屆滿一週年，教宗方濟各欽定10月7日為世界和平「祈禱及守齋日」，他6日前往聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major）誦唸玫瑰經祈禱，並要求「世界主教會議」全體成員參加。

浦英雄、駐教廷大使李世明昨天皆出席教宗的和平祈禱儀式，象徵台灣將與教廷等理念相近國家站在一起，堅定支持維護台海與世界和平。

浦英雄昨晚接受中央社專訪表示，參加世界主教會議時，來自各國的主教都很關切「和平」議題，不論是中東衝突升高、俄烏戰爭，或台海局勢緊張，都引起與會主教憂心。

浦英雄表示，許多來自戰亂與暴政壓迫地區的主教，當面向教宗請願，希望教宗幫助解決他們國家面對的人權問題，也有來自亞洲國家的主教直言，對於中國在印太區域擴張並打壓其他國家的舉動，期望教宗能「站出來發聲」。

本屆世界主教會議以「同道協行」為主題，在去年、今年分兩個會期舉行，梵蒂岡新聞室舉行的多場新聞簡報，都聚焦和平議題，並關注目前世界各地發生的戰亂衝突。

梵蒂岡新聞網5日報導，前來參加世界主教會議的黎巴嫩主教海拉拉（Munir Khairallah）受邀作見證。海拉拉向媒體說明黎巴嫩處境時表示，「不幸的是世界保持沉默，或對這些暴力行為開綠燈，因為有太多政治經濟利益在其中，這些與基督徒價值觀毫無關係。」

關於以色列拒絕「兩個民族、兩個國家」解決方案，海拉拉回應「我不願說所有以色列人都支持暴力，只是利益優先，且西方沒有支持我們，就像他們沒有支持那些被壓迫的人們一樣。但願這些人有權決定自己的命運。」

海拉拉指出，儘管黎巴嫩被撕裂，但希望依然存在，在梵蒂岡的外交努力下，黎巴嫩將繼續有和平的訊息。

另一位應邀作見證的是海地總主教薩圖內（LaunaySaturné），針對海地局勢動盪，他直言「那些應該維持秩序、締造和平的人，迄今為止無法勝任。對於尊重人性尊嚴，在這裡還離現實差得很遠。」

薩圖內提到，海地最近一場「屠殺」發生在10月3日，導致70人死亡，許多房屋被燒毀，武裝幫派甚至提前預告了這個行動，但任何預防措施都沒有被採取，「我們處在絕望之中」。

今年中國有兩位主教受邀出席「世界主教會議」，分別是浙江杭州教區主教楊永強與閩東教區主教詹思祿，香港教區樞機主教周守仁也參加。

浦英雄表示，他在會場與楊永強、詹思祿有一些交談機會，但多半針對教務交換意見，不會特別談政治問題，許多各國主教很好奇中國教會發展情形，會主動來跟兩個中國主教攀談，因為兩人不擅英語，他有時也會幫忙翻譯。

教宗 梵蒂岡 黎巴嫩

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