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韓國總統訪新加坡 將交換備忘錄加強貿易科技合作

中央社／ 新加坡7日專電
南韓總統尹錫悅。歐新社
南韓總統尹錫悅。歐新社

韓國總統尹錫悅今天至9日訪問新加坡，將會見新加坡總統尚達曼、總理黃循財與國務資政李顯龍等人；兩國預計將交換多項備忘錄，加強貿易、科技等領域合作，尹錫悅也將出席智庫活動發表演說。

新加坡外交部發布新聞稿表示，應尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）邀請，尹錫悅今天至9日訪問新加坡，陪同者包含第一夫人金建希、政府官員等。

尚達曼明天將在國會大廈為尹錫悅舉行歡迎儀式，尹錫悅也會與黃循財及李顯龍等人會面。

新加坡外交部指出，尹錫悅此次到訪確立了星韓兩國友好關係，也在明年慶祝建交50週年之前，為雙方提供探討如何深化雙邊關係的機會。

尹錫悅與黃循財將共同見證星韓交換為促進兩國合作的多項備忘錄，加強彼此在貿易、食品安全、能源、新創及科技領域的合作。

此外，尹錫悅受邀為新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）舉辦的第47屆新加坡講座發表演講。

新加坡媒體聯合早報報導，這是尹錫悅自2022年擔任總統以來首次訪星。星韓2005年簽署自由貿易協定，隔年生效後韓方取消超過9成新加坡對韓出口關稅，雙方為彼此第7大貿易夥伴，去年的雙邊貨物貿易達新幣622億元（約新台幣1兆5000億元），占新加坡與世界貿易總額逾5％。

韓聯社日前引述尹錫悅辦公室說法報導，尹錫悅另與日本首相石破茂可能在寮國主辦的東南亞國家協會（ASEAN）高峰會場邊舉行會談。

尹錫悅 新加坡 黃循財

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