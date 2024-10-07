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泰北清邁洪災奪3命 保護區2隻大象淹死

中央社／ 曼谷6日綜合外電報導

泰國衛生官員今天表示，熱門旅遊勝地清邁（Chiang Mai）連日降雨導致洪災，至今已造成3人喪生。當地遊客涉過水深及膝的泥水從飯店撤離，市中心的商店也暫停營業。

在北部城市清邁的大象保護區內，有兩隻大象在迅速上漲的洪水中被淹死。

在清邁市中心，夜市的民眾涉過褐色的洪水，中央火車站也被水淹，目前已經關閉。

公共衛生官員薩里戴（Saritdet Charoenchai）表示，水患已造成3人死亡，包括一名44歲男子觸電身亡、一名33歲婦女死於「土石流」。

他說，由於水位高，有十幾家醫療中心都關閉，逾80人移到避難所。

當局表示，到今天為止，水位已略有下降。

泰國防減災廳（DDPM）今天表示，境內76省中有20個省，目前遭受洪水侵襲。

洪水 清邁

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