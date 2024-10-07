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以色列1打3續轟加薩黎巴嫩且將還擊伊朗 馬克宏再勸「是時候停火了」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以哈戰7日滿周年，一道有黃絲帶的以色列國旗插在去年10月7日遇襲邊境村莊。路透
以哈戰7日滿周年，一道有黃絲帶的以色列國旗插在去年10月7日遇襲邊境村莊。路透

以哈戰爭7日正式進入1周年，以軍持續轟炸加薩走廊，並加開戰線瞄準黎巴嫩真主黨，以黎邊境煙硝不停。法國總統馬克宏6日和以色列總理內唐亞胡進行通話，面對面喊話「停火時刻已到來」。

路透引述哈瑪斯旗下媒體報導，以軍6日空襲加薩一座清真寺和學校改建避難所，造成26人死亡、93人受傷。紐約時報報導，以軍聲明6日稍早襲擊哈瑪斯位於中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）、以民用設施為掩護的「指揮與控制中心」。

另外路透指出，以軍6日夜襲黎巴嫩貝魯特南郊，攻擊真主黨情報總部和武器儲存設施。巨大火球劃過漆黑天際、爆炸聲響徹全城，這是以軍大幅升級對真主黨攻勢以來，對貝魯特最激烈的轟炸。不過，真主黨也不甘示弱，最新發射火箭雨還擊以色列北部城市海法。

此外，伊朗上周發射飛彈攻擊以色列，以軍發話準備還擊。以色列國防部長加蘭特告訴美國有線電視新聞網（CNN），有關報復行動已經和美國密切協調， 9日將與美防長奧斯丁等美國官員於華府會面 。加蘭特強調，以色列會獨立做出決策，且「一切選項都在考量之中」。

華盛頓郵報報導，馬克宏6日與內唐亞胡進行通話，根據馬克宏辦公室說明，馬克宏告訴內唐亞胡「停火時機已經到來」。內唐雅胡辦公室後續表示，預期獲得盟邦支持。

隨著以哈戰進入周年，區域衝突不斷升級，以色列敵人環伺，當局也祭出集會限制，紀念活動的規模縮小。目前約有4萬人登記參加7日在特拉維夫公園的紀念活動。不過，負責籌辦的罹難者和人質家屬表示，當日將採取線上直播，僅有受邀人士會出席現場。

以色列 真主黨 馬克宏

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