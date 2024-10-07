快訊

加薩戰火1週年！台灣無國界醫生在戰地的親身體驗

PGA／延長賽贏了！俞俊安奪生涯首冠 成台灣第三人

北市士林區出租雅房凌晨惡火！ 7人送醫其中1人不治

真主黨火箭雨釀6傷！以色列第3大城海法首度遭擊中 市區散落炸彈碎片

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
黎巴嫩武裝團體真主黨6日晚間向以色列北部城市海法發射一連串火箭，造成至少6人受傷，這似乎是雙方衝突升溫以來，首次有火箭實際擊中海法。路透
黎巴嫩武裝團體真主黨6日晚間向以色列北部城市海法發射一連串火箭，造成至少6人受傷，這似乎是雙方衝突升溫以來，首次有火箭實際擊中海法。路透

美國有線電視新聞網（CNN）報導，黎巴嫩武裝團體真主黨6日晚間向以色列北部城市海法（Haifa）發射一連串火箭，造成至少6人受傷，這似乎是雙方衝突升溫以來，首次有火箭實際擊中海法。

真主黨聲明襲擊目標是以色列卡梅爾軍事基地（Carmel military base），但是以色列當局表示火箭和碎片散落城市周圍。

以色列紅大衛盾會（Magen David Adom）表示，現場亦治療2名傷者，其中1名13歲男孩頭部遭碎片擊中受傷，另1名成年男子因爆炸震碎玻璃致傷。所有傷者均無大礙，無人受到重傷，且均意識清楚。

CNN指出，這似乎是真主黨火箭首度實際擊中海法。位於以色列北部的海法是港口城市，西瀕地中海，背倚迦密山。 目前海法是以色列第3大城市，僅次於西耶路撒冷和特拉維夫。

以軍稍早表示已偵測到5枚飛向海法火箭，儘管試圖攔截，但仍有數枚落地。

以色列官員稱，真主黨6日從黎巴嫩邊境發射超過100枚火箭。

以色列 火箭 真主黨

延伸閱讀

以軍空襲貝魯特南郊 傳伊朗精銳指揮官失聯多日

開戰周年以色列聲言將獲勝 哈瑪斯稱頌光榮行動

華郵揭真主黨呼叫器爆炸案新細節 金阿波羅不知情

以色列防長警告伊朗：傷害以色列下場就像加薩和黎巴嫩

相關新聞

對中國公民出手！巴基斯坦機場爆炸至少1死10傷 俾路支解放軍炸車犯案

衛報報導，巴基斯坦南部城市喀拉蚩國際機場外6日晚間發生爆炸，造成至少1人死亡、10人受傷，其中包含1名外籍人士；分裂主義...

逼近90％得票率！ 出口民調：突尼西亞總統壓倒性連任

根據突尼西亞國家電視台今天公布的出口民調，現任總統薩伊德可望以89.2%得票率連任這個北非國家領導人

真主黨火箭雨釀6傷！以色列第3大城海法首度遭擊中 市區散落炸彈碎片

美國有線電視新聞網（CNN）報導，黎巴嫩武裝團體真主黨6日晚間向以色列北部城市海法（Haifa）發射一連串火箭，造成至少...

第一配偶／石破茂抗命也要娶 日本新首相夫人有新煩惱

日本新任首相石破茂這輩子最得意成就之一，應該是娶到大學同窗中村佳子。石破自嘲是本次自民黨總裁（黨魁）選舉長相最駭人的候選人，另一半佳子外表清秀，談吐大方，身段柔軟，在鳥取縣可能比丈夫本尊還受歡迎。這對「美女與野獸」兩人三腳合作41年，登上日本政界最高峰。石破透露，準備進政壇前，恩師前首相田中角榮命他娶建設公司大小姐，他抱持抗命決心要娶夢中情人，奇蹟出現。

公布眾議院大選方向 日相石破茂：涉獻金醜聞3類議員擬不予提名

日本自民黨內派閥日前爆發政治獻金刊載不實醜聞，外界關注涉醜聞議員在即將到來的眾議院大選是否會被提名。首相、自民黨總裁石破...

複雜政治+幫派危機 海地幫派屠殺已70慘死 嬰兒都不放過

海地首都太子港西北部3日驚傳幫派分子向民眾開火事件，造成至少70人死亡、3000人被迫逃離家園，海地政府已部署專責的反幫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。