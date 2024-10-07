對中國公民出手！巴基斯坦機場爆炸至少1死10傷 俾路支解放軍炸車犯案

衛報報導，巴基斯坦南部城市喀拉蚩國際機場外6日晚間發生爆炸，造成至少1人死亡、10人受傷，其中包含1名外籍人士；分裂主義武裝組織俾路支解放軍（Baloch Liberation Army）宣稱作案，目標是中國公民，包含工程師、投資人等。

巴基斯坦新聞頻道Geo News引述當地官員指出，目前尚不清楚爆炸性質，而爆炸現場附近有一支外國車隊。美聯社報導，爆炸的車輛是油罐車，已有2人死亡，至少8人受傷。

俾路支解放軍在給記者的聲明中表示，使用的是車輛載具的簡易爆炸裝置。喀拉蚩警方尚未回應置評。

俾路支解放軍尋求俾路支省的獨立，該省位於巴基斯坦西南部，與阿富汗和伊朗接壤。該組織在8月發動了協同攻擊，造成超過70人喪生。

俾路支解放軍特別針對中國利益，尤其是位於阿拉伯海的戰略港口瓜達爾，指控北京協助巴基斯坦政權剝削該省資源。該組織曾在當地殺害中國公民，並攻擊位於喀拉蚩的中國領事館。

目前有數千名中國工人在巴基斯坦工作，多數工作與一帶一路倡議相關。