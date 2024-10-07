沙烏地王室：國王沙爾曼肺部感染接受醫學檢測

沙烏地阿拉伯王室針對年邁國王沙爾曼健康狀況發布最新訊息指出，他因肺部感染，今晚將接受醫學檢測。

法新社報導，官方沙烏地新聞社（Saudi PressAgency）引述王室聲明指出，國王沙爾曼（KingSalman）「因為肺部感染，根據王室診所建議，今晚將會接受一些醫學檢測」。

這位88歲國王於2015年登基，但2017年兒子穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）被任命為王儲後，就成為實際統治者。

舉世最大原油出口國沙烏地多年來一直試圖消除外界針對沙爾曼健康的揣測。

王室很少談論這位君主的健康狀況，但是5月間曾在沙爾曼住院接受檢測後表示，他正接受抗生素在內的治療計畫。王室後來很快就宣布他已康復。

沙爾曼4月曾經住院接受「例行性檢查」，並於同日出院。

在那之前，他曾於2022年5月住院一週接受包括結腸鏡在內的檢查。沙烏地新聞社當時報導，他「完成治療計畫和度過恢復期，之後出院」。

而那次住院前，沙爾曼曾於同年3月住院，國營媒體稱他做了「成功的醫學檢查」，並更換心律調節器的電池。

沙爾曼2020年曾經接受膽囊切除手術。