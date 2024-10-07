逼近90％得票率！ 出口民調：突尼西亞總統壓倒性連任

根據突尼西亞國家電視台今天公布的出口民調，現任總統薩伊德可望以89.2%得票率連任這個北非國家領導人。

法新社報導，另據獨立民調機構Sigma Conseil，66歲的薩伊德（Kais Saied）可望壓倒性勝選，擊敗繫獄的對手札麥爾（Ayachi Zammel），以及馬格扎維（Zouhair Maghzaoui），後兩人預計分別可獲6.9%、3.9%選票。

薩伊德3年前開革總理、凍結國會而全面奪權，人權團體擔心連任只會進一步鞏固他對「阿拉伯之春」（Arab Spring）民主運動發源地突尼西亞的統治。

長期獨裁者班阿里（Zine El Abidine Ben Ali）於2011年遭到推翻後，突尼西亞本來以成為區域反威權主義起義浪潮的發源地為豪。

但是在薩伊德2019年當選後，這個北非國家的走向很快就發生劇變。

突尼西亞約有1200萬人口。選舉委員會ISIE表示，這次大選合格選民約有970萬人，投票率為27.7%，其中58%為男性，65%投票選民年齡介於36歲到60歲之間。

政治評論員納夫蒂（Hatem Nafti）說：「這場選舉的合法性無疑遭到玷汙，本來可以贏過薩伊德的候選人被系統性排除參選。」納夫蒂即將出版以薩伊德威權統治為主題的新書。

ISIE以支持度不足或其他技術性問題為由，禁止14位候選人參選。

薩伊德在首都的辦公室告訴國家電視台：「公布的出口民調結果非常接近真實情況。我們將會等待正式結果出爐。」

選委會預定明天公布初步計票結果。