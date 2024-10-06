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東京僑學界盛大賀國慶 駐日代表李逸洋：內心澎湃

中央社／ 東京6日專電

中華民國留日東京華僑總會與台灣留日東京同學會今天在東京中華學校合辦慶祝中華民國113年國慶活動。9月初就任的駐日代表李逸洋致詞時表示，這次他首度參加在海外的僑胞國慶大會，內心澎湃。

東京僑、學界每年在東京中華學校舉（位於東京都千代田區）辦國慶活動，不同往年，今年除了安排國旗和旗隊進場外，也特別邀請東京各僑會、商會的成員組隊進場，就如同在總統府前國慶的活動般。進場後，隊伍集結在學校操場參與升旗典禮，齊唱國歌。

這場國慶活動也安排在室內禮堂舉行慶祝大會。駐日代表李逸洋致詞時說：「這是我第一次參加在海外僑胞的國慶大會，內心非常地感動。雖然在台灣參加過無數次的總統府前的國慶日的慶祝活動，但是沒有今天來得內心澎湃。」

李逸洋說：「在日本東京能夠這麼多的僑胞踴躍地站出來，愛我們的國家、用具體的行動來紀念我們國家的國慶，真的是非常不簡單。」

他表示，僑胞在日本打拼、奮鬥，事業有成，但仍心繫台灣、愛自己的國家。台灣現在在世界上的地位與力量不斷地提升，台灣的半導體、AI在世界上非常有名；台灣是一個非常友善的國家，在世界上邦交國雖少，但是與各國的實質關係都做得非常好，這是大家在海內外齊心努力的成果，他要向大家表達最大敬意與感謝。

留日東京華僑總會會長蕭玉蘭致詞時表示，留日台灣同胞每年雙十節都會一起慶祝國家生日，大家也應思考如何幫助台灣，為台灣做一點事，尤其是世界局勢有了新的變化，全世界都在關注台灣。

她還說，要感謝僑胞們多年來出錢出力，共同堅持民主自由與世界和平的理念；也要感謝歷代華僑前輩一代接一代守護台灣，如此愛台灣的精神，令人敬佩。

台灣留日東京同學會會長廖秉睿致詞時說：「首先要祝福我們國家113歲生日快樂，一起慶祝台灣民主的不容易，也構想未來的無限可能。」

他表示，今年適逢巴黎奧運，看見台灣的運動員在運動場上為自己也為國家努力，在最後奪牌的那一剎那，讓許多在守在螢幕前的國人感動不已。這讓他也不禁想，在日本的留學生能做些什麼？

他認為，答案就是提供資源與平台來幫助更多的留學生，以及推廣與介紹台灣的文化與魅力。身為關東地區的留學生會總會，將持續盡力，除了完善台灣留學生的在日生活、推動跨區域的留學生活動外，也將持續發展校園內及校際間台日交流合作。

這場國慶大會也安排橫濱辦事處處長張淑玲、日本中華聯合總會會長羅鴻健、日台親善協會副會長岩田善信、東京都大田區日台議員連合會、區議員北村彌生、茨城縣茨城町副町長石毛光子致詞，祝賀國慶。

此外，還安排東京中華學校學生代表楊欣諭朗讀「向總統致賀電」文。之後，由前國大代表莊海樹帶領大家高喊中華民國萬歲，全場搖旗吶喊。

今年也如同往年，安排精彩的舞龍舞獅、歌舞表演、摸彩活動等，有機會抽中由中華航空、長榮航空公司提供的台日往返機票是活動的最高潮。李逸洋在蕭玉蘭、駐日官員的陪同下為在園遊會設攤的業者送毛巾加油打氣，並品嚐台灣美食。

除了魯肉飯、烤香腸、臭豆腐、肉粽、炒麵、茶飲外，慈濟、佛光山設攤販售素食食品。佛光山東京別院法師特別率信徒、幼童高歌歡迎李逸洋，現場充滿喜慶氣氛。

國慶 日本 李逸洋 東京 留學生 總統府

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