公布眾議院大選方向 日相石破茂：涉獻金醜聞3類議員擬不予提名

日本自民黨內派閥日前爆發政治獻金刊載不實醜聞，外界關注涉醜聞議員在即將到來的眾議院大選是否會被提名。首相、自民黨總裁石破茂今天公布大方向，3類議員擬不予提名。

日本經濟新聞及日本放送協會（NHK）報導，自民黨內派閥（部分已解散）日前爆發政治獻金醜聞問題，石破今天在自民黨中央跟幹事長森山裕等人協商後，出面說明未來是否給予涉醜聞議員「公認」（類似台灣的提名）的大方向。

在日本選舉中，經常可以看到獲得政黨或政治團體「公認」、「推薦」或「支持」等用語，其中「公認」意指讓某人成為政治或政治團體的候選人，且這名候選人必須是總務省認可的政治團體黨員。獲公認的候選人可以得到其政黨或政治團體的大力支援。

石破日前表明將在10月9日解散眾議院進行大選，預計10月15日公告、27日投開票。

根據石破會後公布的大方向，可能無法獲得黨中央提名的議員包括受「停權」處分的前文部科學大臣下村博文、前經濟產業大臣西村康稔，及前國會對策委員長高木毅。

目前持續受到「停止黨職」處分，且未出席政治倫理審查會說明的前政務調查會長萩生田光一、前復興大臣平澤勝榮，及眾議員三林裕巳，也可能無法獲得提名。

石破今天提到只要符合以下3種情況，自民黨原則上將不予提名。

第一種是受到黨中央給予超過「選舉不予提名」處分的議員；第二種是受到比「選舉不予提名」輕的處分，但處分仍持續中，且未出席政治倫理審查會善盡說明責任的議員；第三種是無法在地方獲得充分理解的議員。

即使獲得提名，涉及政治獻金醜聞的議員將無法在比例代表選區被重複提名。而決定上述提名方向的自民黨總裁及「黨四役」，也不會同時在比例代表選區被提名。

自民黨內4要職一般被稱為「黨四役」，包括幹事長、總務會長、政調會長及選舉對策委員長。

石破今天受訪時說，從結果來看，雖然會有相當程度的議員無法獲黨中央提名，但從獲得民眾信賴的角度出發，「我會負起責任做出最後判斷」。

今天公布的提名大方向，將在10月9日舉行的自民黨選舉對策委員會上做最後決定。

自民黨內派閥2023年底相繼爆出所屬議員募到募款餐會餐券販售配額後的超額部分收入，被派閥以「回扣」方式回流給議員，而這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的「小金庫」（秘密資金），部分人士日前分別遭檢方調查並起訴，首例有罪判決也已出爐。

自民黨黨紀委員會今年4月決定處分39人；另有45名議員等人因未刊載金額不足500萬日圓，並未受到黨中央處分，而是由幹事長予以口頭警告。

自民黨中央已要求各地方黨部在10月7日前提出提名申請，石破將在9日解散眾議院前針對是否提名做出最後判斷。