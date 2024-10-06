溫哥華辦事處國慶酒會 加拿大政要讚台灣民主典範

加拿大溫哥華辦事處舉辦國慶酒會，政商學僑界代表共350人出席。多位加拿大跨黨派政要大讚台灣是民主典範，支持台灣加入CPTPP和其他國際組織；訪問過台灣的政要也對台灣留念不已。

昨天的國慶晚宴冠蓋雲集，包括：加拿大新民主黨黨魁駔勉誠 （Jagmeet Singh）、眾議員白恩斯 （Parm Bains）、眾議員法斯特 （Ed Fast）、前眾議員鄧肯（John Duncan），以及多位省市議員，還有多國駐溫哥華官員等共同慶祝中華民國生日快樂。

駐溫哥華處長劉立欣以主人首先說明台加兩國在多個層面的緊密互動成果，包括台加簽署「投資促進及保障協議」（FIPA），為雙邊帶來更多經貿投資機會，如日前台灣能元科技（E-One Moli）在卑詩省擴廠、台灣晶心科技（Andes Technology）在本拿比設立辦公室。加拿大電池儲能開發商Energy Plug和Malahat原住民族共同啟動全球第一個由原住民族領導的超級工廠，其關鍵技術就是由台灣提供。

面對中國軍事威脅，劉立欣感謝加拿大透過外交辭令和國防行動，持續展現對台灣的支持。她並提到台灣長期以來被排除在聯合國體系外，主要原因是中國不當引用聯大第2758號決議案。加拿大已公開支持台灣加入「世界衛生組織」（WHO），劉立欣籲請加拿大繼續支持台灣參與今年11月在亞塞拜然舉行的「聯合國氣候變遷綱要公約第29屆締約方大會」（UNFCCC COP29）。

保守黨眾議員法斯特公開致詞時即提到，台灣應該成為國際組織的成員，無論是WHO、ICAO（國際民航組織）或是氣候大會（COP29），台灣都不該被排除在外。他還對中央社說：「加拿大是今年跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的主席國，我希望加拿大敦促其他會員國都支持台灣，讓擁有經貿高標準的台灣能加入CPTPP。台灣的科技成就非凡，能使CPTPP各國都受益。」

自由黨眾議員白恩斯強調加台價值觀一致，將共同守護自由民主信念及持續深化經貿合作；他並提及加拿大與澳洲國防部長日前發表聯合聲明，強調台海和平穩定之重要性。

新民主黨黨魁駔勉誠曾在擔任安大略省議員時訪台，對台灣民主制度、人權實踐及社經發展印象深刻，很希望有機會再次造訪美麗台灣。

前眾議員鄧肯回憶起曾經訪問台灣的美好回憶，稱「無論是在台灣或是加拿大的台灣人都非常親切好客。」他曾去過中國幾次，但他說：「當我後來搞清楚中國和台灣的關係後，我就站上了支持台灣的隊伍。」

溫馨的夜晚少不了美食和音樂。「溫哥華台灣媽媽室內樂團」演奏「鼓聲若響」及「我只在乎你」等膾炙人口的台灣味曲風，獲得熱烈掌聲；台灣刈包、台灣啤酒等許多風味佳餚，令賓客們齒頰留香；最終人人獲贈一個具客家風情的禮袋，古樸台灣味卻蘊藏了濃厚的情誼。