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海地幫派屠殺 總理赴阿聯、肯亞求援

中央社／ 海地聖馬科5日綜合外電報導

為因應國內近年來最致命的幫派攻擊，海地總理康尼爾（GarryConille）今天啟程前往阿拉伯聯合大公國和肯亞，尋求安全援助。

路透社報導，Gran Grif幫派分子3日清晨攻擊阿迪波尼省（Artibonite）彭松帶鎮（Pont Sonde），造成包括嬰兒在內至少70人死亡，6000多名居民被迫逃離，海地再陷動盪。

即使在已經習慣暴力、國家警察部隊武器裝備不良、警力不足的海地，這場大屠殺引起各界震驚。

康尼爾在出訪前的記者會上說：「正如各位看到，我國在多個方面遭受攻擊。」

聯合國安全理事會上週授權「多國維安任務支援團」再駐守海地一年。「多國維安任務支援團」的目的，是協助海地警方打擊幫派，維護法律與秩序。

到目前為止，「多國維安任務支援團」目前只有約400名警察，其中大部分是肯亞警察，在協助海地恢復秩序方面幾無進展。

康尼爾說，此行的目的之一是前往肯亞，與魯托（William Ruto）總統討論儘快部署尚未到位的肯亞警察，以便繼續支持海地國家警察部隊。

康尼爾說，他將與阿拉伯聯合大公國討論「如何找到定期資金，來協助海地國家警察打擊安全問題」。

海地 肯亞 警察

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