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匈牙利數千人示威 要求國家媒體停止大內宣

中央社／ 布達佩斯5日綜合外電報導

數以千計匈牙利人今天聚集在國家電視台總部外，抗議他們所說的政府「宣傳機器」，並呼籲建立獨立的公共服務媒體。

路透社報導，來自反對黨尊重與自由黨（TISZA）的抗議者表示，匈牙利公共廣播公司（MTVA）正在進行偏頗的宣傳，只報導總理奧班（Viktor Orban）所屬政黨和政府的政治人物。

政壇新星馬格雅（Peter Magyar）領導的中右翼尊重與自由黨，正對右翼民族主義者奧班構成2010年上台以來最大的挑戰。

數千名尊重與自由黨支持者聚集在布達佩斯，揮舞國旗和寫著「停止宣傳」的布條，在馬格雅召集的最新群眾集會上高呼「我們不害怕」、「我們已經受夠了」。

馬格雅對群眾說：「我們已經受夠了惡意、謊言和宣傳，我們的耐心已經耗盡。如今我們匈牙利的公共服務媒體是全球醜聞，我們受夠了。」

馬格雅要求公共服務電視台以「未經編輯」的方式播放抗議活動。

民調機構Median上月發布的調查顯示，尊重與自由黨支持率為39%，奧班領導的青年民主黨（Fidesz）支持率則為43%。下一次選舉將於2026年初舉行。

在經濟剛走出通膨危機之際，馬格雅利用選民對奧班日益升高的不滿情緒，承諾剷除腐敗、重建公共服務媒體並恢復民主制衡。批評者稱這些民主制衡已被削弱。

公共媒體充當政府喉舌，私人媒體則多由青年民主黨的盟友控制。匈牙利政府則否認削弱媒體自由。

匈牙利 醜聞 青年

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