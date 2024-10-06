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菲律賓前總統杜特蒂有意回鍋競選納卯市長

中央社／ 馬尼拉6日專電
菲律賓前總統杜特蒂。美聯社
菲律賓前總統杜特蒂。美聯社

菲律賓將於明年舉行期中選舉，以強硬手段掃毒及打擊犯罪、但也因此遭人權團體抨擊的菲律賓前總統杜特蒂（RodrigoDuterte），昨晚表示有意再次競選家鄉納卯市的市長一職。

菲律賓將於明年5月12日舉行期中選舉，由選民投票選出參議院24席中的半數席次、眾議院所有席次、地方政府首長及地方議會成員，以及南部莫洛國自治區（Bangsamoro Autonomous Region）議會成員。

根據GMA電視台報導，杜特蒂昨晚在納卯市（Davao City）舉行的記者會上，詢問在場記者輿論是否支持他再次競選市長，當現場記者答稱「是」時，杜特蒂說：「那我就來競選市長。」

杜特蒂補充，他希望兒子、現任納卯市長塞巴斯汀（Sebastian Duterte）做他的搭擋，競選副市長。

之前杜特蒂的女兒、現任菲律賓副總統薩拉（SaraDuterte）曾說，杜特蒂可能競選參議員，但杜特蒂昨晚表示，競選全國性的職位需要花很大心力，他年事已高恐難負荷。

杜特蒂現年已經79歲，他擔任納卯市長逾20年，之後於2016年當選菲律賓總統，2022年卸任。

菲律賓期中選舉的登記於8日截止，杜特蒂是否競選市長最遲在這一天揭曉。

杜特蒂不論是在擔任納卯市長或是菲律賓總統期間，都是以鐵腕掃毒及打擊犯罪著稱，不時有可疑犯罪分子死於街頭，菲律賓許多基層民眾感到大快人心，但人權組織則是譴責杜特蒂罔顧人權、侵蝕民主。

菲律賓已有卸任總統競選其他較低職位的先例，前總統勞瑞爾（Jose Laurel）、雅羅育（GloriaMacapagal-Arroyo）和艾斯特拉達（Joseph Estrada）在卸任後，又分別成功當選參議員、眾議員和馬尼拉市長。

杜特蒂 菲律賓

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