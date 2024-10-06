移民偷渡英吉利海峽遇難 2歲幼兒活活擠壓致死

法國官員今天表示，兩艘嚴重超載的移民船隻夜裡在試圖橫渡英吉利海峽前往英國的途中先後發生悲劇，造成1名2歲幼童被擠壓致死，另有數名成年人身亡。

法新社報導，移民今天早上發出求救信號時，救援人員在一艘人滿為患的橡皮艇上發現1名已沒有反應的幼童。這艘橡皮艇載有近90人，在法國北部布洛涅（Boulogne-sur-Mer）外海發生引擎故障。地方官員告訴記者，這名男孩已回天乏術。

布洛涅檢察官勒布哈（Guirec Le Bras）援引初步資訊表示，這名由索馬利亞籍母親在德國生下的孩子，是被活活「擠壓」致死。

官員表示，法國當局救起另外14名移民，包括1名17歲少年，他因為雙腿燒燙傷必須住院治療。其他移民則繼續他們的旅程。

法國當局指出，他們會阻止民眾冒險跨海，但這些人一旦出海，基於安全因素，除了救援目的外，當局並不會出手干預。

此外，在加萊（Calais）外海也發生載著大批移民的船隻引擎出狀況的事件，引發恐慌。一些移民掉入海裡，隨後被救起。

加萊省長畢昂（Jacques Billant）表示，當局在船底發現3人失去意識，包括2名男子和1名年約30歲的女子。

畢昂補充表示，這3人可能是「受到擠壓、窒息並在船底的水裡溺斃」。根據檢察官說法，其中一名成年罹難者為越南籍，另外兩人「來自非洲」。

法國和英國內政首長都譴責這兩起「令人震驚」的悲劇。

法國強硬派內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）在社群媒體X上表示，「一個孩子在船上被踐踏致死」，還有另外幾人在「令人震驚的悲劇中」失去生命。

據路透社報導，霍塔尤還說：「人口販子雙手沾滿這些（移民）的鮮血，我國政府將加強打擊這些靠著安排這些致命偷渡行為來牟利的幫派。」

英國內政大臣古柏（Yvette Cooper）也發表類似說法。

古柏說：「幫派不管人們死活，這是一場可怕的人命交易。」