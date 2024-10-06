俄駐美鷹派大使任期結束將返國 時值俄美最敵對狀態

根據俄羅斯官方媒體報導，俄駐美大使安托諾夫（Anatoly IvanovichAntonov）將於今天返回莫斯科；安托諾夫任期結束時，正值俄美關係處於數十年來最敵對的時期。

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報導，俄國外交部說：「俄國駐美大使安托諾夫在華府的任期即將結束，將返回莫斯科。」

路透社報導，出生於西伯利亞的安托諾夫現年69歲，是一名職業外交官，被視為仍可以作妥協的鷹派人物。自2017年起擔任俄駐華府使節團負責人的安托諾夫今年7月曾表示，他的任期即將結束。

至於何人將接替具軍事談判風格的安托諾夫，塔斯社報導並未提及。對俄烏戰爭的立場，安托諾夫已表明對總統普亭（Vladimir Putin）行動的堅定支持。

安托諾夫今天在通訊軟體Telegram一篇不相關的發文中，談到俄軍占領烏克蘭採礦小鎮布格列達爾（Vuhledar）時表示：「對我們而言，敵人顯然將被擊敗，勝利屬於俄羅斯。」

在2014年莫斯科吞併烏克蘭的克里米亞半島（Crimea Peninsula）期間，安托諾夫時任國防部副部長，後來普亭任命他為俄駐美大使時，他也成為歐洲制裁的對象。

在派駐華府之前，安托諾夫被視為是一位精明的限武談判代表，曾率領俄羅斯代表團參與許多國際戰略武器談判。

安托諾夫8月接受塔斯社採訪時表示，俄羅斯準備考慮與華府簽署一項限武協議。