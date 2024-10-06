石破茂拋亞洲版北約 美智庫學者：與戰略現實脫節

日本新首相石破茂走馬上任前夕，曾提出「亞洲版北約」的想法。美智庫學者辰巳由紀2日指出，過去十年來，石破茂不在決策核心，他的國防專業可能並未跟上日本面臨的地緣戰略現實，亞洲版北約就是一例。

石破茂日前在提交給華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的文件中，提到亞洲版北約的構想，認為應該將美國納入這個集體自衛體系，「沒有互相防衛的義務意味著戰爭很可能會爆發」。

不過，亞洲版北約的構想已被美國打槍。路透社報導，國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）認為這個想法過於草率。

史汀生研究中心（Stimson Center）日本與東亞計畫主任辰巳由紀2日撰文表示，雖然石破茂以自己在國家安全及國防上的專業知識而自豪，但他對哈德遜研究所發表的評論表明，他的專業知識可能並未真正跟上日本面臨的地緣戰略現實，也沒能反映日本過去十年來的應對策略。

辰巳指出，石破茂的文章沒有提到網路、太空及其他新興科技等新領域，反而重提了一些過去提過但沒有充分理由落實的構想，亞洲版北約及修訂美日軍事同盟就是很好的例子。

國內政治方面，辰巳說，比起自民黨其他競爭者，石破茂既無新鮮感也不特別。事實上，石破茂無論是身為一個政治家或在政策觀點上，都充滿矛盾。

她說，石破內閣上任後的支持率為52%，這不算糟，也不算太好，因為大多數內閣通常在成立初期獲得最高的支持率。

日本企業界對選情的反應也沒那麼熱情，日經指數在石破茂一當選後明顯下跌。此外，石破茂及其執政聯盟提10月27日舉行眾議院大選，目的是讓對政府深感不滿的日本選民相信，石破內閣值得重新贏得人民的信任。

然而，當前的石破內閣缺乏一個說服選民的關鍵要素，也就是「新鮮感」或「與眾不同」的形象。

辰巳指出，石破茂本人是第二代政治家，已經在政壇活躍了相當長的一段時間。

上週是他第5度參選自民黨總裁，而當前首相岸田文雄宣布任期結束時，選民原本希望看到一個「新面孔」來領導自民黨。在石破茂、高市早苗及小泉進次郎這3位候選人中，自民黨卻選了一位既無新鮮感也不特別的領導人。

從石破茂的內閣來看，辰巳說，雖然許多人都是有成就且受人敬重的政治家，但成員仍給人感覺是一成不變的老面孔。內閣主要成員大多是年長男性，只有少數女性被任命，這與選民期盼的「自民黨新氣象」有很大的差距。

辰巳指出，石破內閣一上任就選擇解散眾議院，是要讓在野黨措手不及，阻止他們趁勢而起。

「作為選舉策略，這並非壞主意，但對國家來說卻可能是糟糕的手法」。

她說，因為日本即將進入最後一季，政府需要敲定2025至2026會計年度的預算，私人企業也需要開始為來年規畫。最重要的是，過去一年來，日本頻繁發生大規模天災，許多民眾迫切需要緊急救援。

辰巳表示，在新內閣組成後不久舉行選舉，而擱置政府的任何重大決策，這向外界傳達的訊息就是，贏得選民信任比立即解決影響百姓生活的急迫問題來得重要得多。

她指出，由於日本在野黨狀態混亂，自民黨及公明黨組成的執政聯盟在10月選舉中失利的可能性不大。但石破茂選後的施政可能不會變得更輕鬆。