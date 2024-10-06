馬克宏談法語區外交 暗指盼中國別破壞印太和平

第19屆法語國家高峰會4、5日於巴黎舉行。法國總統馬克宏昨天致詞特別提及俄烏、中東與印太地區等議題。他表示，希望「沒有任何強權破壞印太和平」，並把矛頭案指向中國。

第19屆法語國家高峰會（Sommet de laFrancophonie）4、5日於巴黎登場，兩年一度的盛事集結全球50多位法語國家元首與民間組織領袖，也是法國暌違33年再次主辦。

目前全球共有約3.2億法語人口，其中非洲國家占85%。法語國家高峰會目的為推進法語在國際上的使用，但更重要的，是彼此會面，共商法語圈及全球的主要議題。這屆主題則為「以法文創造、創新、參與」。

東道主法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4日在舉辦地點巴黎北郊60公里「國際法語城」致詞歡迎時表示，法文是「抵抗」和「戰鬥」的語言，且不斷「創新」。

馬克宏很快把焦點轉向外交，說「法語區是一個外交影響力空間，讓我們擁抱本世紀的重大議題」。

面對俄烏戰爭，他指出，「法語區是讓我們能共同推動外交的地方，以捍衛全球各地主權和領土完整」。馬克宏接著強調，對於被俄羅斯入侵，領土完整遭到傷害的烏克蘭也同樣如此。法國24台（France24）提及，台下有不少拒絕譴責俄國的南方國家領袖出席。

南方國家譴責西方在處理國際危機時常有「雙重標準」。馬克宏也在演說中表示，法語國家應不存在雙重標準，「全球所有衝突中的每個生命都很重要」。

此外馬克宏藉機再次強調中東衝突若想要和平，就一定需要「兩國方案」，同時提到黎巴嫩「主權和和平如今都受到衝擊」。

接著，馬克宏把焦點轉向印太地區。他呼籲能「區域和平」，且「不會有任何一個強權能破壞這份和平」。法媒分析，馬克宏雖未明說，但矛頭指的就是中國。

馬克宏曾於2年前法語國家峰會在突尼西亞舉辦時坦言法語人口正快速流失，昨天他在演說中向年輕人喊話，說法語「是很好的機會敲門磚... 若有心從事貿易，不要只想到英文」。

國際法語國家組織（OIF）總共有88個成員國與組織。但各界發現，許多非洲國家領袖今年都未出席。媒體指出，顯見法國在非洲國家的影響力正處於低點。

其中馬利、布吉納法索和尼日都因政變而被暫停會籍，未參加峰會。塞內加爾新總統費伊（BassirouDiomaye Faye）不僅未出席，更公開質疑峰會效益。剛果民主共和國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）則因不滿馬克宏未在致詞中著墨剛果危機而提早離場。