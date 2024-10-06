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紐西蘭海軍船艦薩摩亞外海觸礁沉沒 75人全數獲救

中央社／ 威靈頓5日綜合外電報導
圖為紐西蘭軍艦馬納瓦努號。美聯社
圖為紐西蘭軍艦馬納瓦努號。美聯社

紐西蘭今天表示，一艘海軍船艦在南太平洋島國薩摩亞（Samoa）外海進行珊瑚礁調查時擱淺並沉沒，但75名人員已全數救出。

法新社報導，紐西蘭軍方表示：「這起事件發生在週六（5日）晚間。船艦擱淺後，船上75人搭乘救生艇等船隻逃生。」

這艘軍艦是在薩摩亞兩主島中面積較小的烏波盧島（Upolu）附近觸礁。

出事的是紐西蘭軍艦馬納瓦努號（HMNZSManawanui），當地媒體發布的影片和照片顯示，這艘紐西蘭政府2018年耗資1.03億紐元（新台幣20.5億元）的軍艦，在冒出濃煙後沉沒。

准將昂戴爾（Shane Arndell）表示：「紐西蘭軍艦馬納瓦努號上的75名船員和乘員已安全抵達薩摩亞。」

路透社報導，薩摩亞警察監獄暨矯正局（SamoaPolice, Prison and Corrections Service）在社群媒體臉書（Facebook）發聲明表示，薩摩亞緊急單位與澳洲國防人員在紐西蘭救援中心協助下協調救援行動。

馬納瓦努號用來在紐西蘭四周和西南太平洋地區執行一系列專業潛水、打撈和勘測任務。

海軍 紐西蘭 軍艦

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