紐西蘭庫克海峽規模5.7地震 暫無傷亡災損通報
紐西蘭地質災害機構GeoNet表示，首都威靈頓（Wellington）附近發生規模5.7地震。根據初步通報，暫無人員傷亡或重大災損。
路透社報導，這起地震發生在當地時間6日凌晨5時8分，震央位於威靈頓以西25公里處，震源深度30公里。
GeoNet表示，遠至北島的奧克蘭（Auckland）都可感受到震動。本次地震並未發布海嘯警報。
紐國消防和緊急救援部門發言人表示，相關部門尚未接獲任何求援電話。
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