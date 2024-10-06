快訊

國人善終路艱難 癌末安寧療護率連2年下降

紐西蘭庫克海峽規模5.7地震 暫無傷亡災損通報

中央社／ 威靈頓6日綜合外電報導

紐西蘭地質災害機構GeoNet表示，首都威靈頓（Wellington）附近發生規模5.7地震。根據初步通報，暫無人員傷亡或重大災損

路透社報導，這起地震發生在當地時間6日凌晨5時8分，震央位於威靈頓以西25公里處，震源深度30公里。

GeoNet表示，遠至北島的奧克蘭（Auckland）都可感受到震動。本次地震並未發布海嘯警報。

紐國消防和緊急救援部門發言人表示，相關部門尚未接獲任何求援電話。

地震 海嘯 災損

延伸閱讀

馬斯克、黃仁勳「有毒老闆」更好？ 矽谷科技界一面倒支持

中國製200美元智慧型手機東南亞大賣 讓三星陷入困境

美味又富含蛋白質！起司對健康有害嗎？專家：有些人得節制

鴻海喜連來...i16拉貨大爆發

相關新聞

越南漁民南海遭搶劫、痛毆4小時 分析：大陸灰色地帶戰術又一例證

越共總書記蘇林8月訪問中國時呼籲雙方妥善處理海上分歧，越南漁民9月在南海捕魚就遭中國痛毆。分析指出，中國以地方力量攻擊越...

每天都有議員引退...日本迎來眾院選舉 自民黨政壇二代出馬爆「世襲說」

日本首相石破茂宣布眾議院將於9日解散，27日舉行眾議院大選投開票之後，許多國會議員陸續緊急宣布從政治圈引退，交棒給下一代...

抗衡大陸印太勢力 澳英美海軍測試萬里遙控無人艦

英國皇家海軍今天表示，作為一系列軍事試驗一環，英國、澳洲及美國海軍在距離澳洲逾1萬6000公里的葡萄牙，成功控制位於澳洲...

涉與中犯罪集團勾結 菲外交部註銷華裔市長郭華萍護照

自稱中非混血的菲律賓丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）前市長郭華萍（Alice Guo），日前遭爆疑似與中國犯...

俄將神學士從恐怖組織除名 雙方關係邁向正常化

俄羅斯外交部4日表示，已在「最高層級」進行決策，將神學士（Taliban，又譯塔利班）從恐怖主義組織名單中除名。不過，這...

南海捕魚遭痛毆4小時 越南漁民下跪嘆中國殘暴加劇

越南漁民日前在南海捕魚時遭中國執法力量持鐵棍痛毆，為了救治被打昏的船長，船員不得不向中方人員下跪。漁民表示，中國船隻近年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。