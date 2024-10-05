越南漁民南海遭搶劫、痛毆4小時 分析：大陸灰色地帶戰術又一例證

越共總書記蘇林8月訪問中國時呼籲雙方妥善處理海上分歧，越南漁民9月在南海捕魚就遭中國痛毆。分析指出，中國以地方力量攻擊越南漁民是採取灰色地帶戰術，方便中央卸責。

越南中部廣義省（Quang Ngai）10名漁民9月29日在南海西沙群島附近海域捕魚時，被中國船隻包夾及遭約40名人員持鐵棍攻擊近4小時致多人重傷，漁船上的漁獲及設備都被搶走，價值約2萬美元（約新台幣64.5萬元）。

越南媒體雖然率先報導這起暴力事件，一開始卻僅以「外國船隻」含糊帶過，後來才被外媒揭露施暴者是中國船隻。事發3天後，越南外交部於10月2日晚間對整起事件公開表達不滿及堅決反對中方的粗暴行為。

越南官方公開點名中國並抗議後，越南媒體才開始較為直接地披露中國的暴行。英國廣播公司（BBC）越文網報導，一名越南記者透露，越南媒體一開始不敢具體寫出中國，因為擔心這會影響越南與中國的關係。

越共總書記、越南國家主席蘇林（To Lam）8月下旬才剛前往中國訪問，當時他剛出掌越南國家主席約3個月、獲補選為越共總書記約2週。他在訪問中提出，雙方要更好地管控和解決海上分歧，維護南海和地區和平穩定。

蘇林那次訪問中國還與中共總書記、中國國家主席習近平一起見證越中雙方簽署14項文件，包括允許越南冷凍榴槤、鮮椰子、養殖鱷魚透過正規貿易出口至中國的雙邊議定書，及越中兩份鐵路合作計畫文件。

英國廣播公司（BBC）越文網報導，越南獨立研究「南海大事記計畫」一名成員表示，值得注意的是，中國這次對越南漁民施暴，使用的船隻是屬於地方執法力量的海南省三沙市應急管理和綜合行政執法局綜合執法船。

愈來愈多證據顯示，出動攻擊越南漁民的兩艘中國船隻分別是「三沙執法101」、「三沙執法301」，排水量各為1000噸與3000噸，皆由武昌造船廠為三沙市應急管理和綜合行政執法局建造。

「南海大事記計畫」的成員表示，眾所周知，這些地方執法力量與中國海警高度配合並且可能接受中國海警的指揮，然而在這次事件中，並沒有發現中國海警直接參與其中的證據。

他說，可以合理懷疑這是中國的一種灰色地帶戰術，亦即在需要使用激烈暴力行動時出動地方力量。這允許中央力量可以在其需要時卸責。

一名「南海大事記計畫」的研究者認為，越南將維持既有作法，即盡可能地採取沉默外交，但當這樣的做法行不通，或是發生特別嚴重的事件，越南就會公開發聲。

他表示，中國對越南愈加強勢，就會將越南推得愈遠，讓越南積極加強夥伴關係提升自身地位、為許多夥伴進入南海敞開大門。然而理想與現實總會有差距，越南能否抵擋中國壓力還取決於自身實力與經濟韌性。