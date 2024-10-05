每天都有議員引退...日本迎來眾院選舉 自民黨政壇二代出馬爆「世襲說」

日本首相石破茂宣布眾議院將於9日解散，27日舉行眾議院大選投開票之後，許多國會議員陸續緊急宣布從政治圈引退，交棒給下一代，被批評是「世襲」模式。

產經新聞報導，由於這次選舉的準備時間很短，即使公開招募候選人，也沒有充足時間進行篩選，在這種混亂情形下，乾脆由退休議員的親屬擔任候選人的情況將不在少數。

前文部科學大臣萩生田光一日前在YouTube政治類頻道的節目中表示，越接近解散眾議院的時間點，「突然每天都有議員宣布要引退，實在令人厭煩。因為時間不夠，所以直接由兒子來繼承的這種『世襲』模式，最好還是停止吧」。

自民黨總裁石破茂於9月27日向都道府縣各黨部發布通知，要求在10月7日之前申請下一屆眾議院選舉的公認候選人，並在9月30日公布了眾議院選舉日程。在這時間點前後，多名自民黨眾議員緊急宣布引退，接著是他們的親屬表達參選意願。

73歲的前厚生勞動大臣根本匠在9月29日宣布不出馬下屆眾議院選舉。4天後，自民黨福島縣支部聯合會宣布推薦他的秘書、長子根本拓將為候選人，參選父親的地盤福島第二選區。

相關人士表示，「根本匠是否可以早一點宣布引退呢？由於時間緊迫，沒有足夠時間公開招募候選人，導致其他人（地方議員等有志參選者）很難獲得機會。」也有人認為，「如果繼續這樣下去，即使根本拓順利當選，也沒有辦法擺脫『世襲』的批評」。

在千葉第八選區扎根多年、74歲的前奧運大臣櫻田義孝9月30日宣布引退。千葉縣支部聯合會10月1日開始公開招募下一任支部長（預定候選人），櫻田義孝的長子、柏市的市議員櫻田慎太郎同一天遞交申請，10月3日結束公開招募。

無獨有偶，78歲的自民黨東京16區眾議員大西英男9月24日在官網表態不打算繼續出馬參選眾議員。由於他9月9日就在支部會議上表達不參選意願，支部於是成立了選考會，經過「嚴格的選考」後，決定推薦大西英男的次子、前東京都江戶川區議會自民黨幹事長大西洋平參選眾議員。

自民黨在2018年曾經針對引退議員的親屬參加選舉提出建議，要求務必嚴格遵循公開招募候選人程序，確保「有充分時間」。

首相石破茂的親信、新任數位大臣平將明9月10日曾在社群媒體X發文說，「自民黨眾議院選區的候選人選拔，原則上透過公開招募。現任議員如果拖到最後一刻才宣布引退，因為時間不夠而無法公正地公開招募，演變成直接把職務傳給子女，這種『相當於世襲』的作法令人無法接受」。

萩生田光一強調，「我並不是說世襲就一定不好，只要透過競爭、勝出，然後順利交接，不管下任議員是他的孩子或孫子都可以。我只是認為有必要透過公開招募，充分判斷候選人的資質」。

實際上，透過公開招募順利當選後，獲得好評的政二代，甚至政三代也不在少數。例如，73歲的前內閣官房長官鹽崎恭久於2021年宣布引退，他的愛媛第一選區有超過20個人申請擔任支部長，最終他的兒子鹽崎彰久脫穎而出。

萩生田光一表示，「這就不是世襲，而是透過公開招募，確認了他出色的能力」。