抗衡大陸印太勢力 澳英美海軍測試萬里遙控無人艦

英國皇家海軍今天表示，作為一系列軍事試驗一環，英國、澳洲及美國海軍在距離澳洲逾1萬6000公里的葡萄牙，成功控制位於澳洲海域的無人艦。

路透社報導，澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）旨在對抗中國於印太區域日益增長的影響力，英國皇家海軍（Royal Navy）指出，AUKUS正以「空前」速度協助將新軍事科技帶到前線。

英國皇家海軍發展部主任巴金（James Parkin）透過聲明說，他們的成功經驗「證明AUKUS的3國海軍在戰術現實情境下，皆具從世界另一端指揮、控制船艦的能力；展現我們多麼接近實現雄心壯志，建立一個由有人系統及無人系統所組成的真正團隊，從海底到太空，能在全球各地執行任務和據有優勢」。

這些被稱為「海上大戲」（Maritime Big Play）的實驗，也在模擬作戰情境中測試其他無人設備，包括從無人機投放負載物，最終目標是盡速將無人技術應用至前線。

根據英國皇家海軍，AUKUS國家規劃今年稍晚進行更多試驗，包含在印太區域舉行大規模展演，其中涉及約30套系統。