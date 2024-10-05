清查未爆彈 日本政府擬調查宮崎及那霸等4機場

日本宮崎機場日前發生美製未爆彈爆炸意外，讓日本政府決定針對宮崎機場進行未爆彈重新調查。此外，包括仙台、福岡及那霸3座由中央管理的機場，未來也將調查是否殘留未爆彈。

宮崎機場10月2日上午8時左右發生滑行道爆炸塌陷意外，官方已確認原因是美製未爆彈。宮崎機場在二次大戰期間曾被建設為舊日本海軍機場，過去一段時間也陸續發現過未爆彈。

日本讀賣新聞報導，日本政府國土交通省昨天正式宣布，受到宮崎機場滑行道未爆彈爆炸意外影響，本月將在宮崎機場滑行道及跑道等處展開緊急調查。

除此之外，針對過去也曾被發現未爆彈的仙台、福岡及那霸3座機場，國土交通省將依序重新調查是否殘留未爆彈。

國土交通大臣齊藤鐵夫昨天在記者會上表示，「這是可能危及航機運行安全的案例，除盡速實施磁力探測，我已指示也針對宮崎以外的（3座）機場進行檢討」。

國土交通省表示，將進行調查的部分是被稱為「路肩」的滑行道與跑道邊緣地區，因為過去假定航機機輪不會通過該區域，所以柏油鋪設厚度僅約10公分。宮崎機場發生爆炸的地區就位於滑行道路肩處。

目前將進行調查的4處機場同屬中央管理機場，有關地方政府管理機場，首先將委請地方政府方面進行檢討，如果地方政府要調查有無未爆彈，也可以學習中央政府先進行的緊急調查作法。

共同社中文網報導，國土交通省準備10月7日後對宮崎機場進行重新檢查。對象地區為發生爆炸的滑行道附近、跑道及停機坪周邊，將在不影響運航的早晨及夜間用磁力儀探測地底。

至於宮崎、仙台、福岡及那霸4座機場以外的機場，國土交通省負責人表示，將盡快確定今後的應對措施。