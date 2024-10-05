印尼總統佐科威10/20卸任 施政滿意度微降至75%

印尼民調機構指出，總統佐科威在國會試圖透過修選舉法而引發全國示威後，施政滿意度從7月的82%降至75%。但學者指出，民眾對佐科威的總體評價仍高，因多數人認為，佐科威政府在處理通膨等經濟問題上表現良好。

民調機構「印尼政治指標」（Indikator PolitikIndonesia）4日發布新聞稿指出，9月底針對總統佐科威（Joko Widodo）10年施政滿意度進行民意調查，共訪問3540人，結果顯示75%的受訪者對佐科威的施政表現感到滿意。

「印尼政治指標」的調查結果指出，有15.04%的受訪者對佐科威的施政表現感到非常滿意；59.92%表示滿意；20.21%表示不太滿意；4.23%表示不滿意。

佐科威的施政滿意度有約近75%，但比起7月滿意度達歷史高點的82%，下降了7個百分點，也是今年以來的最低點。

「印尼政治指標」負責人穆塔迪（BurhanuddinMuhtadi）指出，佐科威滿意度稍降是因為他在國會的盟友8月時試圖透過修法，為佐科威的小兒子卡桑（Kaesang Pangarep）參選鋪路。國會議員試圖修法的舉動引發全國大規模示威，迫使國會放棄修法。

穆塔迪補充說，佐科威首個任期的支持率平均為66%，第2個任期則為71%，並指出，民眾對佐科威的總體評價仍很高，這是因為大多數印尼人認為，佐科威政府在處理通膨等經濟問題上表現良好。

穆塔迪表示，佐科威政府向民眾提供多項提升經濟的措施，並說，「只要經濟良好，人們就會對總統的表現感到滿意」。

總統秘書處禮賓和媒體副代表尤素夫（YusufPermana）4日晚間針對這項民調結果回應表示，民眾滿意佐科威兩屆任期的表現，反映出大眾對佐科威的支持與信任。

尤素夫說，如此高的滿意度也證明政府在各方面的努力讓社會受益，其中包括基礎設施、衛生、教育及應對疫情和經濟復甦方面。

佐科威將在10月20日卸任，結束兩任共10年的總統任期，並由普拉伯沃（Prabowo Subianto）接任總統職位。

總統任期進入倒數計時之際，佐科威近期積極到各個島嶼與地方民眾互動，像是視察基礎建設及拜訪傳統市場等。他也在這些地方多次向民眾致歉，表示其政策無法讓所有都人都滿意。

印尼國家研究與創新署（BRIN）政治分析家瓦西斯托（Wasisto Raharjo）向「雅加達郵報」（JakartaPost）指出，佐科威近來積極巡視地方的傳統市場，反映出「他希望卸任時，在大眾眼中保持良好形象，並將反對聲音降到最低」。

他補充，佐科威選擇在農村地區，而非雅加達等正式場合道歉，可能是為了避免「社群媒體上激起更多民眾反彈或討論，這些反對聲浪主要來自住在城市、受過教育的印尼人」。

「印尼政治指標」資深研究員甘迺迪（KennedyMuslim）表示，「即使佐科威（將）不再擔任總統，但他仍需要大眾的支持，因為這能成為他家人的籌碼和政治資本，特別是為了他的長子吉伯朗（GibranRakabuming Raka）」。

吉伯朗作為普拉伯沃的副手，10月20日將成為印尼副總統。