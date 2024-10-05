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日相石破與在野黨主席 分赴能登地震豪雨災區訪視

中央社／ 東京5日綜合外電報導
日本新任首相石破茂前往今年先後遭強震與豪雨重創的石川縣能登半島。歐新社
日本新任首相石破茂前往今年先後遭強震與豪雨重創的石川縣能登半島。歐新社

日本新任首相石破茂今天前往今年先後遭強震豪雨重創的石川縣能登半島，進行上任後首度下鄉勘災。最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥，今天也赴石川縣災區訪視。

日本富士新聞網報導，石破今天前往災區是上任後首度下鄉視察。他前往數棟民宅遭大雨沖走的輪島市久手川町，在為罹難者祈禱後，聽取石川縣知事馳浩及輪島市長坂口茂說明災情。

石破也詢問豪雨當時的「避難指示」狀況等，聽取地方政府採取的因應作為。

石破昨天在國會主張「建設人命至上的防災立國」，並強調將從預算與人員兩方面，徹底強化目前內閣府負責防災的部門，推動成立「防災廳」的準備工作。

共同社報導，能登地方今年元旦遭受強震侵襲，9月又遭破紀錄豪雨重創。今天除了石破赴當地視察外，野田也前往石川縣輪島市豪雨災區等地訪視。

日本放送協會（NHK）報導，石破今天進行上任後的首度下鄉行程，選擇前往遭受能登半島地震及大雨重創的石川縣能登地方。

他除了將在災區傾聽災民說明受災與重建狀況外，也確認避難所的生活環境與儲備物資等情況。

石破昨天在國會發表「所信表明演說」（類似施政方針報告）時說，為了讓能登半島恢復往昔活力，將加速推動重建及創造性振興等作為。

強震 日本 豪雨

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