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共同社：中國專家將到福島參與檢測核處理水

中央社／ 台北5日電

共同社報導，國際原子能總署（IAEA）調查團將於7至15日在日本福島核電站周邊取樣化驗，中國專家也會參與。日中兩國9月達成共識，中方將參加IAEA框架下的取樣分析，基於科學證據逐步恢復日本水產品進口。

共同社報導，日本原子能規制委員會4日表示，為了對東京電力福島第一核電站核處理水排海進行驗證，IAEA調查團將於7至15日在核電站周邊對海水、水生生物和水產品取樣。

報導表示，除了IAEA的專家，中國、韓國、瑞士分析機構的專家也將到日本參加取樣。這是福島核處理水開始排海，中國專家繼去年之後第二次參加驗證工作。

日中9月針對福島第一核電廠核處理水排海問題達成4點共識，包括中方將在有效參與國際原子能總署框架下的長期國際監測和參與國的獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據逐步恢復符合規準的日本水產品進口。

日本政府去年8月24日啟動福島第一核電站核處理水排海，中國政府持續表達強烈質疑和反對立場，並因此全面暫停日本水產品的進口。

日本 核電 福島

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