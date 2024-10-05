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犯下90起性侵案！受害者年紀最小僅9歲 南非惡狼遭判42項無期徒刑
南非40歲男子帕卡提（Nkosinathi Phakathi），從2012至2021年間犯下多達90起性侵案，他除了會強迫兒童在「一旁觀戰」外，還會脅迫男孩侵犯女性朋友，約翰尼斯堡高等法院4日判處帕卡蒂42項無期徒刑。
BBC報導，帕卡提犯案地點集中在約翰尼斯堡東部的埃庫魯萊尼市（Ekurhuleni）大都會自治市及鄰近地區，受害者中大部分是學童，年紀最小的是年僅9歲女孩．最大的受害者則是44歲。
南非國家檢查機關（NPA）表示，帕卡提通常是趁目標上下班、上下學時犯案，有時他也會偽裝成電器修理工進入受害者家裡動手，他於2021年被追捕時遭警察開槍射中，導致右腿截肢。
審案法官表示，帕卡提沒有悔意且完全不會改過向善，依照其所犯下的性侵、綁架、竊盜和襲擊等罪嫌判處42項無期徒刑。
據了解，南非性犯罪猖獗，光是今年4至6月就發生超過9300起強暴案，比去年同期增加0.6％。
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