海地幫派屠殺至少70人慘死！連嬰兒都不放過 逾3千人被迫逃離

海地首都太子港西北部3日驚傳幫派分子向民眾開火事件，造成至少70人死亡、3000人被迫逃離家園，海地政府已部署專責的反幫派警察部隊。

半島電視台報導，聯合國人權辦公室發言人阿爾赫坦（Thameen Al-Kheetan）4日指出，這起攻擊事件發生於3日凌晨，在距太子港100公里的彭松帶鎮（Pont Sonde），格蘭格里夫（Gran Grif）幫派成員使用自動步槍向民眾開槍，造成至少70人死亡，其中包括約10名婦女和3名嬰兒。

聯合國進一步表示，至少有16人在襲擊中受重傷，其中包括2名被警察開槍射殺的幫派成員。並指至少45棟房屋和34輛汽車遭燒毀。

聯合國對這起事件感到震驚，秘書長古特雷斯發言人4日表示，對這起攻擊事件表示譴責。

格蘭格里夫幫派頭目承認這起屠殺事件，並稱這是在報復警察和治安組織殺害其士兵時保持消極態度的平民。

海地總理科尼耶在X平台上表示：「針對手無寸鐵的婦女、男子和孩童的可惡罪行不僅是對受害者的攻擊，也是對整個海地國家的攻擊」。並指安全部隊正在加強該地區的防禦。

海地多年來一直受到複雜的政治和幫派危機所困，聯合國人權辦公室上周表示，今年該國已經有3661人在幫派暴力中喪生。