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英國將戰略島嶼移交非洲國家 美議員憂北京成贏家

中央社／ 華盛頓4日專電

美國共和黨重量級議員不滿英國政府放棄戰略群島查哥斯主權，移交非洲國家模里西斯，憂心這正中北京下懷。模里西斯是與中國簽訂自貿協定的第一個非洲國家，中國移民人數多，農曆新年還是法定假日。

英國昨天表示將放棄查哥斯群島（ChagosArchipelago）主權，移交模里西斯。

美國政治新聞媒體Politico今天報導，聯邦參、眾議院外交委員會大咖共和黨議員警告，英國這項決定可能會使美國及英國的安全面臨風險。

整起事件的源頭必須回到1814年英國控制了印度洋海域，1965年將查哥斯群島從模里西斯分割出來，成為英屬印度洋領地，模里西斯3年後脫離英國統治獨立。

英國政府於1966年將查哥斯群島的最大島嶼狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）租給美國，英美後來在島上建造空軍基地。

狄耶戈加西亞島在伊拉克以及阿富汗衝突期間成了重要基地，美軍把這裡當作長程轟炸機的起飛平台，並部署海軍軍艦。

根據英國工黨政府與模里西斯昨天達成的協議，英國及美國至少能管轄這座基地99年，這不只引起英國保守黨抨擊，華府也傳出疑慮。英國政府則堅稱美國堅定支持移交查哥斯群島。

但共和黨重量級議員認為模里西斯長期運作讓群島回歸控制，英國如今對模里西斯讓步，恐怕是個錯誤。

參議院外委會共和黨籍首席議員里契（JamesRisch）表示，這項決定讓中國法律戰奏效，「犧牲美國及英國的戰略及軍事利益」。

他說，在做出會影響與中國戰略競爭的決定時，美國及盟友必須採取長期策略，「否則我們都會失敗」。

眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）表示，狄耶戈加西亞島基地在對抗中國及協調印太區域夥伴方面「至關重要」，拜登政府必須確保昨天的協議保護美國在印太的安全利益。

除了共和黨大咖，保守派學者也參戰，跟進抨擊英國工黨政府的決定。英國前國防大臣佛克斯（LiamFox）的幕僚柯菲（Luke Coffey）就說，外界不應該因為美英擁有99年的軍事基地使用權，而感到安慰。

「只要看1997年香港在類似安排下移交所帶來的遺憾及後果就知道了」。

柯菲現任華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的國防專家。他說，這是英國工黨政府外交政策的第一次重大失誤。

泰晤士報（The Times）今天報導，美國官員擔心中國可能利用查哥斯群島作為監聽站，曾警告英國工黨政府勿將群島移交模里西斯。

除了地緣政治算計，群島移交也涉及人權面向。由於英美在狄耶戈加西亞島建造空軍基地時，強迫撤離約2000島民至模里西斯和塞席爾（Seychelles）。昨天的移交協議讓島民得以重返家園，獲得倡議團體支持。

國際法院2019年發布的諮詢意見認為，將查哥斯群島從模里西斯分割「並非基於相關人民自由且真實表達的意願」；英國「有義務盡快結束對查哥斯群島的管轄」。

共和黨 美國 英國

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