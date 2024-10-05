美軍攻擊葉門 目標鎖定15個「青年運動」目標
美國軍方指出，美軍今天針對什葉派激進團體「青年運動」（Huthi）在葉門掌控的地區發動攻擊。
法新社報導，「青年運動」經營的馬西拉電視台（Al-Masirah）報導，葉門4省遭到攻擊。
美國和英國持續發動攻勢，目的在削弱「青年運動」攻擊船隻的能力，不過「青年運動」持續襲擊通過紅海（Red Sea）和亞丁灣（Gulf of Aden）的商船。
駐中東美軍指揮部在社群媒體指出，「美軍中央司令部（CENTCOM）部隊，今天針對伊朗撐腰的青年運動在葉門掌控的15個目標進行打擊。」
馬西拉電視台今天報導英美對葉門發動攻擊，稍早指出首都沙那（Sanaa）遭受4次攻擊，荷台達（Hodeida）遭受7次攻擊。法新社記者表示，在這兩個城市都聽見巨大爆炸聲響。
以色列也打擊葉門以回應「青年運動」的攻擊。以軍上月攻擊荷台達，造成至少5人死亡，此前，「青年運動」表示對以色列班古里昂機場（Ben GurionAirport）發射飛彈攻擊。
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