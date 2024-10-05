海地幫派暴力猖獗 首都驚傳至少70人遭屠殺

海地首都太子港（Port-au-Prince）西北部驚傳屠殺事件，聯合國指出至少造成70人死亡後，海地政府今天表示，已部署專門的反幫派警察部隊。

法新社報導，幫派分子這次攻擊於昨天早上發生在距太子港100公里的彭松帶鎮（Pont Sonde），也造成許多房屋和汽車毀損。

聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）發言人阿爾赫坦（Thameen Al-Kheetan）在聲明中指出：「Gran Grif幫派分子以自動步槍向人群開火，至少造成70人喪命，其中包括約10名女性和3名嬰兒。」

聯合國還表示，至少16人傷勢嚴重，包括遭警察射傷的幫派分子。

海地總理辦公室聲明指出，這起「最近發生的暴力行為，針對無辜百姓，無法令人接受，國家須採取緊急、嚴格、協調的應對措施」。

聲明指出，海地國家警察（Haitian National Police）將「加緊努力」，並稱「臨時反幫派單位」（Temporary Anti-Gang Unit）已進行部署。

聯合國人權辦公室上週指出，海地幫派暴力猖獗，今年迄今已造成3600多人死亡。