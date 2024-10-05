聽新聞
0:00 / 0:00

日首石破茂再提「今日烏克蘭 明日東亞」

聯合報／ 編譯茅毅、記者廖士鋒／綜合報導
日本新任首相石破茂在國會首度發表政策演說。美聯社
日本新任首相石破茂在國會首度發表政策演說。美聯社

日本新首相石破茂四日首次向國會發表「所信表明演說」（施政演說）。對石破內閣今後的外交和安保政策，他並未提及自己長期主張的「亞洲北約」構想和洽修日美地位協定。

石破在演說中重申將以日美同盟為基軸，增加跟日本友好的國家及志同道合國家，並以外交力與防衛力為兩個車輪，均衡地妥為強化這兩輪，實現日本和平和區域穩定。他還又再喊出「今日烏克蘭可能是明日東亞」，將在自由開放印太願景下，堅守基於法治的國際秩序。

石破說，將全面推動日、中戰略互惠關係，在所有層級保持溝通聯絡。對中國大陸在東海等地加強以武力片面改變現狀的企圖，還有九月深圳日學童遇刺身亡事件，日方將對中方言所當言，要求中方採取負責任的行動。除就兩國懸而未決問題進行對話、兩國同樣面臨的問題進行合作，也將透過雙方努力，建構日中建設性穩定關係，促進日中與南韓的三國機制。

石破還明言，解決北韓綁架日人問題是其最重要課題。日本政府指稱，自一九七七年至八三年間，北韓特工曾擄走十七名日本公民。

日媒報導，石破有意出席十、十一日在寮國舉行的東協高峰會，這將是他自一日就任以來首度出訪，屆時可望和中國國務院總理李強等領袖舉行雙邊會談。

北韓 日本 願景

延伸閱讀

「今日烏克蘭可能是明日東亞」 日相石破茂示警：世界分裂更嚴重

日本首相石破茂施政演說 稱將全面推進對大陸「戰略互惠關係」

石破茂在國會演說強調經濟首要目標是對抗通縮

日媒：石破茂將赴寮國東協峰會 料與李強討論深圳事件

相關新聞

日首石破茂再提「今日烏克蘭 明日東亞」

日本新首相石破茂四日首次向國會發表「所信表明演說」（施政演說）。對石破內閣今後的外交和安保政策，他並未提及自己長期主張的...

爭議數十年 英放棄查哥斯群島主權

英國三日宣布將放棄印度洋的查哥斯群島主權，並移交非洲島國模里西斯。這將讓一九七○年代遭強制撤離的島民可望重返家園，美、英...

金正恩威脅南韓「如遭攻擊將動用核武器」 預計下周宣布兩國體制

北韓領導人金正恩近日威脅稱，若南韓侵犯北韓主權，北韓將毫不猶豫地動用核武器。金正恩周三視察特種部隊訓練基地時表示，北韓將動用包括核武器在內的所有進攻性力量，回應任何南韓的挑釁。他還聲稱，若衝突爆發，南韓首都首爾及整個國家的「永久存在將無法繼續」。

「今日烏克蘭可能是明日東亞」 日相石破茂示警：世界分裂更嚴重

日本首相石破茂今天在上任後首次施政演說中示警「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」，強調當今世界分裂的程度變得愈來愈嚴重

墨西哥首位女總統就職3天 稱「女性時刻來臨」推修憲促進女權

本週剛就職成為墨西哥首任女總統的薛恩鮑姆，今天宣布一套旨在促進女性權利的改革方案。墨西哥是全球性別暴力最嚴重的國家之一

12國投棄權票、5國反對 歐盟同意對大陸電動車加徵反補貼稅

歐盟27國今天上午對大陸進口電動車加徵「反補貼稅」一案投票，據法新社快訊，在法、義等10國投票贊成，德、匈等5國反對下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。