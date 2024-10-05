日首石破茂再提「今日烏克蘭 明日東亞」

日本新首相石破茂四日首次向國會發表「所信表明演說」（施政演說）。對石破內閣今後的外交和安保政策，他並未提及自己長期主張的「亞洲北約」構想和洽修日美地位協定。

石破在演說中重申將以日美同盟為基軸，增加跟日本友好的國家及志同道合國家，並以外交力與防衛力為兩個車輪，均衡地妥為強化這兩輪，實現日本和平和區域穩定。他還又再喊出「今日烏克蘭可能是明日東亞」，將在自由開放印太願景下，堅守基於法治的國際秩序。

石破說，將全面推動日、中戰略互惠關係，在所有層級保持溝通聯絡。對中國大陸在東海等地加強以武力片面改變現狀的企圖，還有九月深圳日學童遇刺身亡事件，日方將對中方言所當言，要求中方採取負責任的行動。除就兩國懸而未決問題進行對話、兩國同樣面臨的問題進行合作，也將透過雙方努力，建構日中建設性穩定關係，促進日中與南韓的三國機制。

石破還明言，解決北韓綁架日人問題是其最重要課題。日本政府指稱，自一九七七年至八三年間，北韓特工曾擄走十七名日本公民。

日媒報導，石破有意出席十、十一日在寮國舉行的東協高峰會，這將是他自一日就任以來首度出訪，屆時可望和中國國務院總理李強等領袖舉行雙邊會談。