爭議數十年 英放棄查哥斯群島主權

英國三日宣布將放棄印度洋的查哥斯群島主權，並移交非洲島國模里西斯。這將讓一九七○年代遭強制撤離的島民可望重返家園，美、英則可續用其最大島狄耶戈加西亞島上的軍事基地。

據模里西斯共和國官網，查哥斯群島是由五十八個島組成的環礁，距模里西斯主島東北方約二二○○公里。模里西斯主張至少自十八世紀起、即模里西斯還是法國殖民地時，該群島就是模里西斯一部分。法國一八一○年將該群島割給英國。

英方三日指稱，美英將續用前述基地，受英、模達成的協議保障，將設安置基金，模里西斯可重新安置過去被迫從查哥斯群島撤離的島民。白宮也聲明，該協議確保狄耶戈加西亞島的美英聯合設施能有效運作至廿二世紀。

非洲聯盟主席馬哈馬特三日聲明樂見此一歷史性協議和重要里程碑，其象徵去殖民化、國際法和模里西斯人民正當合法自決的重大勝利，通往終結幾十年來爭端的道路。

英國外交大臣拉米聲明，工黨新政府接手時，適逢狄耶戈加西亞島基地的長期安全運作面臨風險、主權爭議挑戰。新協議確保該基地的前景，有助強化英國的全球安全角色，並杜絕印度洋充當通往英國的非法移民危險路線可能性，並保障英模長期關係。

英國政府一九六六年將該群島最大島狄耶戈加西亞島租給美國，之後美英在島上建空軍基地，隨即強迫約兩千名島民遷往模里西斯和塞席爾共和國。該基地駐紮約二五○○人，主要是美方人員，美軍長程轟炸機從狄耶戈加西亞島起飛，飛往伊拉克和阿富汗執行任務。