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「今日烏克蘭可能是明日東亞」 日相石破茂示警：世界分裂更嚴重

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本首相石破茂今天在上任後首次施政演說中示警「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」。 法新社
日本首相石破茂今天在上任後首次施政演說中示警「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」。 法新社

日本首相石破茂今天在上任後首次施政演說中示警「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」，強調當今世界分裂的程度變得愈來愈嚴重。

法新社報導，現年67歲的前防衛大臣石破茂本週就任首相，他並且將日本低生育率稱為「悄然無聲的緊急狀態」。

石破沒有直接點名大陸，但北京在區域內存在主權爭議地區加強軍事部署，導致近年來日本與大陸關係惡化。

日本、美國和其他盟友就大陸對民主台灣的主權主張尤為關切。北京不承諾放棄使用武力拿下台灣。

石破在國會眾議院議場發表上台後的首次施政演說，他表示：「許多人擔心今天的烏克蘭可能是明天的東亞。為何嚇阻在烏克蘭行不通？」

他說：「再加上中東情勢，國際社會正在變得愈來愈分裂和對立。」

日本計劃大幅提升國防開支，以及對美國、菲律賓、南韓等盟友加強安全關係，在在令大陸不滿。

日本防衛省8月首次確認大陸軍機侵犯領空，日本則以派軍艦首次通過台灣海峽作為因應。

石破支持依照北大西洋公約組織（NATO）模式締結區域軍事同盟，他曾在1日表示，當前亞洲安全態勢「是自第二次世界大戰結束以來最嚴峻的」。

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