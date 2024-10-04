黎巴嫩近900個難民庇護所爆滿 聯合國：愈來愈多人露宿街頭
英國天空新聞報導，聯合國難民署（UNHCR）官員表示，黎巴嫩總共近900個難民庇護所大部分已爆滿，愈來愈多逃離以色列空襲的人們露宿街頭。
黎巴嫩當局指出，超過120萬人因以國空襲而流離失所。聯合國難民署中東和北非地區資深通訊顧問兼發言人魯拉．阿敏（Rula Amin）在瑞士日內瓦表示：「黎巴嫩政府設立的近900個集體庇護所，大部分已經沒有收容量能。隨著冬季來臨，聯合國難民署憂心受到日益升高衝突影響的人們……處境會日益惡化。」
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言