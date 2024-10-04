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黎巴嫩近900個難民庇護所爆滿 聯合國：愈來愈多人露宿街頭

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
黎巴嫩首都貝魯特著名夜店「空中酒吧」成為因真主黨和以色列衝突而流離失所民眾的收容所。人們2日在收容所內聊天和休息。路透社
黎巴嫩首都貝魯特著名夜店「空中酒吧」成為因真主黨和以色列衝突而流離失所民眾的收容所。人們2日在收容所內聊天和休息。路透社

英國天空新聞報導，聯合國難民署（UNHCR）官員表示，黎巴嫩總共近900個難民庇護所大部分已爆滿，愈來愈多逃離以色列空襲的人們露宿街頭。

黎巴嫩當局指出，超過120萬人因以國空襲而流離失所。聯合國難民署中東和北非地區資深通訊顧問兼發言人魯拉．阿敏（Rula Amin）在瑞士日內瓦表示：「黎巴嫩政府設立的近900個集體庇護所，大部分已經沒有收容量能。隨著冬季來臨，聯合國難民署憂心受到日益升高衝突影響的人們……處境會日益惡化。」

以色列 伊朗 空襲 聯合國 難民 黎巴嫩

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