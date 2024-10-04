黎巴嫩近900個難民庇護所爆滿 聯合國：愈來愈多人露宿街頭

2023年10月7日，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發動攻擊，以色列隨即針對其據點加薩展開圍攻。時間飛逝，加薩戰事已屆一週年，以色列尚未達到剿滅哈瑪斯的目標，而在長達一年的全面封鎖與轟炸中，加薩已有超過4萬1,000人喪生，以色列與哈瑪斯的停火協議仍在卡關，加薩深陷嚴重人道危機。本集《重磅廣播》邀請兩位親自到過加薩的台灣人——無國界醫生的許彥均醫師與鄔逸群醫師，分享他們的所見與經歷。

2024-10-04 17:22