瓜地馬拉最高院法官任命不透明 行政司法恐再過招

瓜地馬拉國會昨天選出13位最高法院新任法官，但相關過程挨批不透明且有政治力干預。

法新社報導，外界認為這項人事任命，對於中美洲最窮困國家之一的瓜地馬拉打擊貪腐至關重要。

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）曾經譴責，政治人物、檢察官、法官和商業精英之間存在著「腐敗協定」，讓他們得以暗地裡操縱權力。

瓜地馬拉每隔5年對最高法院和上訴法院的法官進行任命。即將卸任的最高法院法官早已挨批與檢察總長波拉斯（Consuelo Porras）掛鉤；阿雷巴洛去年8月勝選後，波拉斯曾主導出招意圖使他當選無效，後來失敗。

打著反貪旗號勝選的阿雷巴洛曾敦促國會挑選「最佳」人選，持續本著國家需要的變革精神，並確保司法獨立。

然而，最高法院的3位前法官再獲得任命，其中2人甚至涉嫌不法。

根據「國際透明組織」（TransparencyInternational），瓜地馬拉在其「清廉印象指數」（Corruption Perceptions Index）納入的180個評比國家和地區中，排名第154名。

阿雷巴洛的反貪運動，讓他成為疑涉貪腐檢察官的箭靶；阿雷巴洛正面臨波拉斯對他提出的9起案件。

在國會公布人選後，人權組織「拉丁美洲華盛頓辦公室」（WOLA）的達頓（Ana Maria MendezDardon）說道：「黑手黨贏了。」她也強調，如此結果對阿雷巴洛和他的肅貪奮鬥來說「滋味特別難受」。

達頓於社群媒體X平台發文說：「掌控法院會是保證有罪不罰的關鍵。」

非政府組織「法外觀察」（Impunity Watch）指出，這項人事案任命過程「沒有對候選人的聲望進行審查或評估」。

阿雷巴洛則在X平台發文表示，「每位國會議員得對自己投的票承擔責任」。