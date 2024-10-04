金正恩威脅南韓「如遭攻擊將動用核武器」 預計下周宣布兩國體制

（德國之聲中文網）北韓領導人金正恩近日威脅稱，若南韓侵犯北韓主權，北韓將毫不猶豫地動用核武器。金正恩周三視察特種部隊訓練基地時表示，北韓將動用包括核武器在內的所有進攻性力量，回應任何南韓的挑釁。他還聲稱，若衝突爆發，南韓首都首爾及整個國家的「永久存在將無法繼續」。

這番言論是在南韓總統尹錫悅警告北韓任何核武使用都將終結北韓政權之後發表的。尹此前在南韓建軍節發表講話，稱南韓及其美方盟友將對北韓進行「果斷而壓倒性的回應」。尹的演講還伴隨了南韓玄武-5彈道導彈的亮相。

金正恩的妹妹金與正隨後也加入指責，嘲笑南韓的軍事力量，聲稱南韓無法以常規武器對抗北韓的核能力。當前，朝韓關係處於低谷，北韓頻繁進行挑釁性的導彈試驗，而南韓則加強了與美國的軍事演習。

預計下周，北韓將宣布朝韓之間的「兩國體制」，正式拒絕與南韓的和解。北韓上個月還展示了其鈾濃縮設施的圖片，金正恩表達了「成倍擴展」核武庫的意圖。自2017年以來，北韓未進行新的核試驗。

與此同時，南韓在美國的核保護傘下，恢復了反北韓廣播，作為對北韓跨境放飛充滿垃圾氣球的回應。

（美聯社、德新社、路透社、法新社）

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