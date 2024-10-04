12國投棄權票、5國反對 歐盟同意對大陸電動車加徵反補貼稅

歐盟27國今天上午對大陸進口電動車加徵「反補貼稅」一案投票，據法新社快訊，在法、義等10國投票贊成，德、匈等5國反對下，同意加徵最高達35.3%反補貼稅。

值得注意的是，據法新社（AFP）報導，有高達12國投下棄權票，反映不少歐盟國家對歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發動猛烈調查及大陸可能展開報復的憂慮。

歐盟執委會自去年10月立案調查大陸政府對電動車是否過度補貼，導致低價進口到歐盟市場的不公平競爭傷害歐盟本地產業。

執委會自今年6月發表初步調查以來，已2度基於公式套用調整等技術原因，略微調降欲對大陸進口電動車開徵的反補貼稅（Countervailing Duties），目前稅率是從最低的特斯拉（Tesla）大陸廠7.8%到最不配合調查的上海汽車集團35.3%之間。

在歐盟國家同意此調查決定下，大陸進口到歐盟的電動車除了目前的一般關稅10%，依執委會調查認定不同車商受大陸補貼程度及對歐盟提供資料配合度，還將加計7.8%到35.3%不等的懲罰性關稅，等於最高約45%。

此稅率仍遠低於美國、加拿大宣布對大陸電動車加徵至100%的關稅。