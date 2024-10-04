墨西哥首位女總統就職3天 稱「女性時刻來臨」推修憲促進女權

本週剛就職成為墨西哥首任女總統的薛恩鮑姆，今天宣布一套旨在促進女性權利的改革方案。墨西哥是全球性別暴力最嚴重的國家之一。

路透社報導，薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示政府提議改革，目的是明確提倡並擴大女權，包括以憲法保障同工同酬。

智庫「墨西哥競爭力發展研究中心」（MexicanInstitute for Competitiveness）引用國家統計局資料指出，在墨西哥男性每賺100披索（約新台幣166元），女性只賺65披索。

改革方案也尋求保護女性不受暴力侵害，以及要求聯邦及各州政府達成官員男女人數相當。

這項計畫包括修正6項憲法條文和7項法律，目前國會兩院由執政的「國家復興運動黨」（MORENA）及其盟友占多數，因此修正案應可順利通過。

薛恩鮑姆曾任墨西哥市市長，也是前總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的門徒，她於本月1日就職，矢言「女性的時刻」來臨。

薛恩鮑姆今天表示，擬議的改革是確保女性瞭解自身權利、揪出性別歧視的行動一環。為此，她的政府承諾制定一部女性權利法案。

她說：「薪資差異，甚至於對女性施加的暴力，都源自歧視。」

墨西哥近期在增加女性擔任政府職務和公職上大有進步，不僅薛恩鮑姆當選總統，還出現最高法院第一位女首席大法官、中央銀行第一位女總裁，國會也達到兩性人數均等，但女性遭受暴力仍是一個全國性問題。

墨西哥統計局2022年調查發現，全國5050萬名15歲以上女性中，超過70%曾經歷某種形式的暴力，比2016年前次調查增加4個百分點。

根據政府數據，墨西哥每天平均有9到10名女性遭殺害，另有數以萬計人處於失蹤狀態。