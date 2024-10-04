美司法部偕微軟查封逾百網域 防俄羅斯駭客釣魚竊取機密資料

美國司法部今天發布聲明指出，美方已查封俄羅斯情報單位及其代理人用以駭入美國國防部、國務院等政府機構的41個網域；同步展開行動的美國科技巨擘微軟則查封66個網域。

路透社報導，這些被查封網域是由與俄羅斯聯邦安全局（FSB）旗下單位相關的駭客所使用。

美國司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）說：「俄羅斯政府藉此計畫竊取美方機密資料，利用看似合法的電子郵件帳號欺騙受害人透露帳號身分驗證資訊。」

司法部表示，駭客利用這些網域進行「魚叉式網路釣魚」（spear-phishing）攻擊，目的是從美國企業、美國情報界前雇員、國防部與國務院離職或現任員工、美國軍事國防承包商及能源部員工那裡竊取資料。

利用這些被查封網域的駭客，隸屬Callisto Group及其合作夥伴，美國司法部稱此團體是俄羅斯聯邦安全局旗下單位，又名「冷河」（Cold River）或「星際暴雪」（Star Blizzard）。這個團體曾於2016年對英國外交部發動攻擊，並因此首獲情報專家注意。

俄羅斯大使館未立即回應置評請求。

美國司法部去年12月宣布起訴兩名與「冷河」有關駭客，他們試圖駭入美國、英國、其他北大西洋公約組織（NATO）成員國和烏克蘭的電腦網絡。