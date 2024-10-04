因應台海事態 美軍擬在沖繩試驗性部署無人艇

日媒今天報導，美軍陸戰隊本月起計劃在沖繩縣試驗性部署無人艇，以備台灣發生緊急事態之際，無人艇能肩負補給物資至日本西南群島地區等任務。

讀賣新聞指出，美軍盼藉此檢驗無人艇的效率及部署上會遇到的課題。日本政府消息人士表示，這應是日本國內部署無人艇的首例。

報導指出，無人艇預計在本月中旬之後，以那霸市的美軍那霸港灣設施（那霸軍港）為據點開始運作。

日本中央政府近期將告知沖繩縣這項計畫。

美軍已在沖繩縣內的美軍嘉手納基地部署MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper），但縣內過去似無部署過無人艇前例，日本自衛隊也未配備。

近年來，無人艇的軍事用途在全球範圍內不斷擴大。