石破茂在國會演說強調經濟首要目標是對抗通縮

日本新任首相石破茂周五在他首場國會演說強調，他的首要經濟目標是擊敗通縮，並將日本帶上經濟穩定成長的軌道。

石破茂說：「我將果斷終結通縮，為我們的經濟建設一個未來，」他演講大致重申他在最近幾周競選執政黨黨魁所闡述的政策立場，也表明他將繼續前任的政策方針。

石破茂表示，他將努力提高薪資、提升生產力、支持復興農村地區，並透過持續鼓勵民間儲蓄向投資轉移，將日本打造成「投資強國」。在政治方面，石破茂承諾，將確保自民黨提高透明度，並遵循法治。

石破茂的演講等於是在為10月27日的大選向選民宣揚政見，以爭取選民支持。

石破茂周五指示內閣制定支出方案，將包括對低收入家庭以解決食米到燃料等必需品物價上漲的問題。方案規劃一個為期三年的窗口期，專注於消除通縮，由此看來日本政府暫且不會宣告通縮結束。

石破茂在演講中未提及貨幣政策。他周四向媒體解釋，他只想表達和日銀總裁植田和男一致的立場。

在外交政策方面，石破茂重申，日美同盟將繼續作為東京因應區域安全挑戰的基石。石破茂表示，日本也將持續提升自身的防衛能力。

他也表示，將尋求和北京建立建設性和穩定的關係，同時堅持日本的利益。他表示，日本支持烏克蘭並制裁俄羅斯的立場並無改變。