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10年前遭IS擄走賣往加薩 21歲亞茲迪女子終獲釋

中央社／ 耶路撒冷3日綜合外電報導

以色列軍方今天表示，以色列、美國和伊朗本週在一項長達數月的秘密行動中，從加薩救出21歲的少數族群亞茲迪女子，她據稱10年前遭激進組織伊斯蘭國擄走並賣到加薩。

綜合法新社與路透社報導，亞茲迪（Yazidi）人主要分布在伊拉克和敘利亞。伊斯蘭遜尼派組織伊斯蘭國（IS）2014年在伊拉克北部四處攻城掠地，殺害超過5000名亞茲迪人並強擄數千人。聯合國認定已達「蓄意種族滅絕」程度。

伊拉克外交部長辦公室主任辛賈里（SilwanSinjaree）告訴路透社，歷經4個多月努力，這名女子終於獲釋。先前由於以色列在加薩走廊（Gaza Strip）的軍事行動使得安全形勢惡化，多次解救都未能成功。

這名女子身分經確認為賽多（Fawzia Sido），路透社無法與她取得聯繫。據伊拉克官員說法，賽多已回到伊拉克北部與家人團聚，目前正在休養。

據知情人士透露，伊拉克官員與賽多聯繫了數月，並將她的情況告知美國官員，美方在以色列協助下安排她離開加薩。

伊拉克與以色列之間沒有任何外交關係。

以軍表示，這項行動是與美國駐耶路撒冷大使館和「其他國際行動者」共同進行，目的是救出賽多。

以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的領土內政府活動協調局（Coordination of Government Activities inthe Territories，COGAT）官員戈倫（Elad Goren）並未詳細說明賽多如何從伊拉克被帶到加薩，但表示很可能是從埃及跨越加薩走廊南部的巴勒斯坦城市拉法（Rafah）進入加薩。

戈倫表示，這名女子在獲救後身體無恙，但「心理狀況不佳。她身上沒有外傷，但我們清楚她經歷過非常可怕的事」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在華府表示，賽多年僅11歲時在伊拉克被IS擄走，隨後被賣給哈瑪斯（Hamas）武裝分子為妻，並被強行帶往加薩。

他說：「囚禁她的人最近死於加薩，讓她得以逃脫，我們透過伊拉克政府得知她已活著逃脫，並且希望和家人團聚」。

一名美國國防部官員表示，美軍並未參與此次撤離行動。

以色列 伊拉克 美國

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