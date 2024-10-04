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發展碳捕集與封存 英國宣布提撥逾9000億

中央社／ 倫敦4日綜合外電報導

英國政府今天表示，將於25年內提供高達217億英鎊（約新台幣9131億）資金，在英格蘭北部發展碳捕集與封存（CCS）和氫能技術。

路透社報導，英國訂下2050年底前達成淨零排放的氣候目標，並說能源密集產業減排需借助CCS，且發展CCS還能創造就業機會。

英國財政大臣李維茲（Rachel Reeves）在聲明中說：「這項決定性技術可望為英格蘭北部的麥西塞德（Merseyside）、提賽德（Teesside）兩地帶來4000個良好就業機會、數十億英鎊民間投資，在這兩個工業心臟地帶燃起成長並帶動英國其他地方。」

CCS涉及將工業與能源相關產業的碳排捕集後，壓縮並封存於地下或海底，使清除掉的二氧化碳長時間不排入大氣環境。但因各類CCS計畫的成本昂貴，進展一直很慢。

之前的保守黨政府曾於2023年允諾提撥200億英鎊發展CCS，卻始終沒下文；保守黨政府已於今年7月的大選落敗而下台。

目前的工黨政府表示，英格蘭北部的這兩個CCS場址，合計一年有850萬公噸的碳捕集量能，相當於從路上移除400萬輛汽車。

在麥西塞德的The HyNet North West碳捕集與封存聚落，目標是捕集產業工廠的碳排並封存於愛爾蘭海的枯竭天然氣田內。The HyNet North West是由義大利油氣巨頭埃尼集團（Eni）為首的團隊所開發。

至於提賽德的CCS項目，則由挪威國家石油公司（Equinor）與英國石油公司（BP）參與開發，會將捕集到的二氧化碳封存於北海。

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