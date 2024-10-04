南韓CJ擬砸7.5億美元 力拚可和好萊塢較量的國際級一哥

南韓戲劇娛樂業巨人CJ集團旗下的娛樂事業CJ ENM今（4）日發下宏願，計劃每年斥資1兆韓元（7.5億美元）於內容，可以和美國的好萊塢一爭高下。

彭博資訊報導，這家南韓最大的娛樂公司的高階主管立下這樣的承諾，同時形容南韓的娛樂事業正處於危機之中。CJ表示，儘管「韓流」、「韓劇」魅力爆發，南韓本地的娛樂事業業者在國內的平台上卻苦於製作成本上升、廣告收入下滑。反觀美國的Netflix取得了韓劇發行的領導地位，例如將夯劇《魷魚遊戲》發行到全球。

CJ承諾要比任何南韓國內的同業投入更多經費在內容的生產。CJ是2019年贏得美國奧斯卡獎南韓電影《寄生上流》的主要出資者，公司營運領域包括電影院、製片、本地影音串流。CJ現在思考公司需要大投資，改變為真正國際公司。

CJ ENM執行長尹相铉在釜山國際影展的論壇上說：「內容媒體產業正處於危機之中，競爭者比以前更多，而且生態系變化快速，但我想，其中一定有著機會。」他強調，「我們會一起找到解決方案，我們要創造一個我們的內容在全世界旅行的良性循環」。

CJ旗下的事業體計劃以走向國際來克服產業走下坡。例如Netflix韓劇《黑暗榮耀》、《媽媽朋友的兒子》的製作公司Studio Dragon將尋求為美國和日本當地的市場製作節目。串流平台Tving準備將市場拓展到美國、東南亞和日本。CJ也想要開發中東地區和印度市場。