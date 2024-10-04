前官員涉貪遭判刑 新加坡總理：杜絕腐敗不容商榷

新加坡前交通部長易華仁因涉貪被判入監1年。總理黃循財表示，易華仁過去對國家的貢獻無法彌補犯下的錯，政府體系必須保持廉潔、杜絕腐敗，被委以重任的公職人員必須秉持最高的誠信標準，「絕對必要且不容商榷」。

易華仁（S. Iswaran）日前承認在職期間收受禮物，昨天被判入監1年。這是近50年來，星國首次有官員因涉貪受審治罪。

黃循財昨晚發布聲明指出，對易華仁政治生涯就此結束感到失望與難過。易華仁當國會議員超過25年，是積極投入的議員，盡心處理選區居民關注事項，也曾掌管政府部門，在各個崗位都有貢獻。

不過，黃循財說，易華仁過去對國家的貢獻無法彌補犯下的錯。雖然同事和朋友面對此情形感到痛心，但在必要時有責任這麼做。政府體系必須保持廉潔、杜絕腐敗；被委以重任的公職人員必須秉持最高的誠信標準，「絕對必要且不容商榷」。

「沒有任何政治制度可以避免人性的弱點」，他說，無論新加坡多嚴厲地打擊貪腐，可能仍有人會受誘惑誤入歧途。因此，這些人必須知道他們的行為遲早被揭穿，並被追究責任。

易華仁最廣為人知的事蹟之一是協助將一級方程式賽車（Formula 1）引入新加坡。他昨天上午身穿黑色西裝在律師陪同下抵達法院，表情嚴肅。易華仁因遭控收受價值數十萬美元的禮物等數十項罪名，今年1月辭去交長職務。

聯合早報等新加坡媒體報導，易華仁以公職人員身分，索取和接受價值新幣逾40萬元（約新台幣990萬元）等物品，被判坐牢1年，將在7日到法院準備入獄。他目前沒有上訴。

觀察人士認為，此案是新加坡史上最具政治意義的審判之一。在接下來大選之前，此案也可能影響執政黨人民行動黨（People's Action Party）。