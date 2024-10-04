日媒：石破茂將赴寮國東協峰會 料與李強討論深圳事件

由寮國主辦的東協峰會即將登場，日媒揭露，日本新首相石破茂將展開就任後首次出訪，並預計在峰會期間與大陸總理李強會談，屆時料將提到要求查明廣東省深圳市發生的日本人學校男童遇襲身亡案的真相、以及確保在大陸日僑的安全。

共同社報導，石破茂有意出席10日、11日在寮國召開的東協（ASEAN）峰會。這將是他就任後的首次外訪，預計將確認在經濟與安全保障方面與東南亞展開合作。他將通過與大陸國務院總理李強、南韓總統尹錫悅、澳洲總理艾班尼斯等的雙邊會談，加緊構建信任關係。

石破正在協調在9日解散眾院後，出發前往寮國。預計他會參加10日的東協與日本、東協與中日韓的首腦會議。11日計劃出席美國和印度也參加的「東亞峰會」（EAS）、以及日本和東南亞等的脫碳合作框架「亞洲零排放共同體」（AZEC）首腦會議。

報導指出，若能實現與李強會談，石破茂計劃要求查明廣東省深圳市發生的日本人學校男童遇襲身亡案的真相、以及確保在大陸日僑的安全。

此前，石破茂當選自民黨總裁並接任首相後，10月1日大陸國家主席習近平象棋發出賀電表示，「中國和日本是一衣帶水的鄰邦。兩國走和平共處、世代友好、互利合作、共同發展之路，符合兩國人民根本利益」。他指出，希望日方同大陸相向而行，恪守中日四個政治文件的原則和共識，全面推進兩國戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

同日李強也向石破茂致賀電，表示雙方「應維護兩國關係政治基礎，加強友好、互信與合作，更好造福兩國人民」。

石破茂將於4日發表的首次施政演說（所信表明演說），共同社援引消息人士指出，石破茂將指出日美同盟是「日本外交和安全保障的基軸」。對於中國大陸，他將倡導構建「具有建設性的穩定關係」，主張應該主張的，並在共同課題上展開合作。